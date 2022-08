Litovec Mykolas Alekna je po dolgem času prizadejal poraz najboljšemu slovenskemu atletu Kristjanu Čehu, ki je v metu diska danes postal evropski podprvak. Ptujčan je bil dolgo časa v vodstvu, a je Litovcu uspel super met v peti seriji, s katerim je pri komaj 19 letih dosegel svoj največji uspeh. Svetovni prvak in prvi favorit Kristjan Čeh se je veselil svoje prve kolajne na evropskih prvenstvih, ki je bila sočasno jubilejna, deseta slovenska na prvenstvih stare celine. Ptujčan bo srebrno kolajno prejel na današnji podelitvi ob 19.16.

Začetek finala v metu diska je bil zelo živčen, saj je v prvi seriji prestopilo kar šest metalcev, med katerimi je bil tudi slovenski rekorder, v vodstvu pa je bil presenetljivo Britanec Lawrence Okoye (67,14). V drugi seriji se je Ptujčan vendarle vpisal na rezultatsko tabelo, z metom 67,62 metra pa je prevzel vodstvo, na drugo mesto pa se je kot zadnji v drugi seriji povzpel Mykolas Alekna (67,26). V tretji seriji, ko je izpadla zadnja četverica finalistov, je Štajerec svoj dosežek popravil na 67,81 metra ter ostal v vodstvu. Za negativno presenečenje prvih treh serij je poskrbel Avstrijec Lukas Weisshaidinger, tretji z lanskih olimpijskih iger, ki se z daljavo 63,02 metra ni uvrstil med najboljšo osmerico.

V četrti seriji je bil Čeh znova daleč najdaljši, a svojega dosežka ni izboljšal (67,64). V peti seriji je Mykolas Alekna izzval slovenskega rekorderja ter mu z dosežkom 69,78 metra odvzel rekord evropskih prvenstev iz kvalifikacij ter prevzel vodstvo. V naslednjem metu je Čeh z dosežkom 68,28 metra svoj najboljši dosežek sicer izboljšal, a precej zaostal za vodilnim Litovcem, sinom Virgilijusa Alekne, dvakratnega olimpijskega in svetovnega prvaka. V šesti seriji je 23-letnemu slovenskemu orjaku v hladnem in vetrovnem vremenu na olimpijskem stadionu zmanjkalo municije, kljub temu pa je bil s svojim največjim uspehom na evropskih prvenstvih zelo zadovoljen. Lawrence Okoye je ostal na tretjem mestu, medtem ko sta Šveda Simon Pettersson (67,12) in olimpijski prvak Daniel Stahl (66,39) na četrtem in petem mestu ostala brez kolajne, šele šesti pa je bil branilec evropskega naslova, Litovec Andrius Gudžius (65,40).

»Naj poudarim, da sem s svojo prvo kolajno na evropskih prvenstvih zelo zadovoljen. Manj pa, da v finalu nisem dobro izvedel niti enega meta. Seveda sem si želel zmagati tudi na evropskem prvenstvu. Vedel sem, da bo Mykolas moj največji tekmec, s tretjim mestom nas je presenetil Okoye,« je povedal Kristjan Čeh, ki je letos doživel šele drugi poraz na vseh tekmah. Dodal je, da ima v tej sezoni še en velik cilj – zmagati na sklepnem mitingu diamantne lige.

Lia Apostolovski se je v dobrem mesecu na drugem velikem tekmovanju uvrstila v finale skoka v višino. Ljubljančanka je danes v kvalifikacijah v prvo preskočila vse tri višine na 178, 183 in 187 centimetrih. Ko je v bilo v konkurenci še 13 atletinj, se je na olimpijskem stadionu močno ulilo, zato so organizatorji prekinili kvalifikacije ter vse skakalke poslali v jutrišnji finale (ob 19.05). Lia Apostolovski je hkrati poskrbela, da bodo slovenski športniki na večpanožnih evropskih prvenstvih tekmovali do zadnjega. Danes sta v kvalifikacijah tekmovali še slovenski štafeti 4 x 400 metrov. Jure Grkman, Lovro Mesec Košir, Ian Mazic Guček in Rok Ferlan so dosegli enajsti čas ter končali tekmovanje. S časom 3:03,68 so za slabo sekundo zaostali za 23 let starim slovenskim rekordom. Agata Zupin, Aneja Simončič, Maja Pogorevc in Anita Horvat pa so s časom 3:31,57 prvenstvo končale na 13. mestu. Današnji slovenski atletski vrhunec bo nastop finalistk Maruše Mišmaš Zrimšek (ob 22.13) v teku na 3000 metrov z zaprekami in Martine Ratej (ob 20.25) v metu kopja. V današnjem večernem sporedu bo v kvalifikacijah teka na 100 metrov z ovirami nastopila še Joni Tomičič Prezelj.

Atletika v številkah Ženske, 1500 m: 1. Muir (VB) 4:01,08, 2. Mageean (Irs) 4:02,56, 3. Ennaoui (Pol) 4:03,59, troskok: 1. Beh-Romančuk (Ukr) 15,02, 2. Mäkäle (Fin) 14,64, 3. Minenko (Izr) 14,45, 400 m ovire: 1. Bol (Niz) 52,67 – rekord EP, 2. Tkačuk 54,30, 3. Rižikova (obe Ukr) 54,86, 200 m: 1. Kambundji (Švi) 22,32, 2. Asher-Smith (VB) 22,43, 3. Karstoft (Dan) 22,72. Moški, disk: 1. Alekna (Lit) 69,78 – rekord EP, 2. Čeh (Slo) 68,28, 3. Okoye (VB) 67,14, 200 m: 1. Hughes 20,07, 2. Mitchell-Blake (oba VB) 20,17, 3. Tortu (Ita) 20,27, 3000 m zapreke: 1. Raitanen (Fin) 8:21,80, 2. Abdelwahed 8:22,35, 3. Zoghlami (oba Ita) 8:23,44, 400 m ovire: 1. Warholm (No) 47,12 – rekord EP, 2. Happio (Fra) 48,56, 3. Copello (Tur) 48,78.