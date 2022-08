Na celjskem okrožnem sodišču se bodo od ponedeljka do petka zvrstili predobravnavni naroki za člane organizirane hudodelske družbe, ki je od 2. septembra 2020 do 18. marca lani kupovala, hranila in preprodajala prepovedani drogi heroin in kokain. V organizirani združbi, v kateri so imeli posamezniki točno določene vloge, je 13 posameznikov, ki jih je celjsko državno tožilstvo uvrstilo v obtožnico. Sedem jih bo na sojenje prihajalo iz pripora, kjer so od sredine junija lani, ko je potekala zaključna policijska akcija z aretacijami. Sedem obdolžencev je v priporu zaradi zaradi ponovitvene nevarnosti, eden tudi zaradi begosumnosti (gre za državljana Bosne in Hercegovine). Vsi preostali obtoženci so slovenski državljani.

Nekaj storilcev ni znanih

Na zatožno klop bodo tako sedli Mladen Milidragović, Sebastijan Brodar, Aleš Grabar, Damir Glavica, Hajni Košir, Đorđe Račetović, Luka Bračun (so v priporu), poleg njih pa še Rok Antolin Čučuk, Valentina Lisančič, Polonca Rotar, Aleš Gregorin, Teuta Bilalli in Peter Kovačec. Obtožnica jih bremeni preprodaje drog v organizirani združbi. Tako naj bi Mladen Milidragović, Sebastjan Brodar, Damir Glavica in Teuta Bilalli skupaj z neznanim sostorilcem kot člani hudodelske združbe neupravičeno prodajali ter za nadaljnjo prodajo kupovali, hranili in preprodajali drogo od začetka septembra 2020 do sredine marca lani.

Znani so tudi nekateri očitki glavnim obtožencem, ki so zajeti v obtožnici. Tako naj bi Mladen Milidragović za nadaljnjo preprodajo organiziral nabavo heroina od neznanega dobavitelja in ga prinesel v Celje, kjer ga je hranil na različnih lokacijah, nato pa z njim redno oskrboval Sebastijana Brodarja. Ta je z namenom nadaljnje preprodaje organiziral nabavo heroina od neznanega dobavitelja ter Milidragovića, nabavljeni heroin pa hranil na svojem domu v Žalcu ter z njim oskrboval preprodajalca Damirja Glavico. Damir Glavica je z namenom nadaljnje prodaje organiziral nakup heroina od Sebastjana Brodarja, nabavljeni heroin pa hranil na svojem domu v Celju ter z njim redno oskrboval odvisnike, ki jim je ob tem dajal natančna navodila o okoliščinah prevzema heroina. Teutta Bilalli je zaradi nadaljnje prodaje po navodilih Glavice prenašala heroin iz Žalca v Celje. Đorđe Račetović pa je zaradi nadaljnje prodaje hranil in preprodajal kokain ter ga prodajal odvisnikom.

Obtoženci stari od 22 do 48 let

Spomnimo, da so s policije sredi junija lani, ko so jih aretirali, v sporočilu za javnost zapisali, da so celjski kriminalisti v sodelovanju z generalno policijsko upravo zaključili obsežno preiskavo, povezano s kaznivimi dejanji neupravičene proizvodnje in prometa z drogami. »Zaradi suma 140 kaznivih dejanj smo kazensko ovadili trinajst ljudi, starih od 22 do 48 let. V zaključni akciji so kriminalisti v sodelovanju s policisti opravili sedem hišnih preiskav, pridržali so devet ljudi. Sedem osumljencev so privedli k preiskovalnemu sodniku celjskega sodišča, ki je zoper njih odredil sodno pridržanje in nato tudi pripor,« je pisalo v obvestilu za javnost.

V preiskavi, ki se je začela septembra 2020 in v kateri so bili uporabljeni tako klasični kot tudi prikriti preiskovalni ukrepi, so kriminalisti ugotovili, kot smo tedaj že poročali, da so osumljenci sodelovali v dveh kriminalnih skupinah in organizirali nakupe, hrambo in prodajo heroina in kokaina. Vsakodnevno so ob tem oskrbovali še odvisnike s širšega celjskega območja. Mesečno so prodali najmanj pol kilograma heroina in kokaina. Šest ljudi, ki so jih prijeli, je bilo že obsojenih za istovrstna kazniva dejanja.