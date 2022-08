Drevišnji derbi Kopra in Olimpije na Bonifiki ne bo le obračun vodilnih ekip lige, ampak bo v središču zanimanja tudi zaradi trenerja Ljubljančanov Alberta Riere. Španec je namreč zadnjo tekmo v bogati karieri odigral pred šestimi leti prav v dresu Kopra (tedaj je imel glavno besedo v klubu župan Boris Popovič), in to na gostovanju proti Olimpiji. Pol ure igranja konec februarja 2016 na tekmi v Stožicah je bil tudi njegov edini nastop v dresu Kopra, saj je nato imel težave s poškodbo. Riera z Olimpijo na Bonifiko prihaja s prednostjo treh točk in najboljšo obrambo v ligi, ki sploh še ni prejela zadetka. Koper ima najboljši napad v ligi (11 golov) in trenutno najboljšega igralca tekmovanja Andreja Kotnika. Za nameček je Jamajčan Kaheem Parris proti Radomljam (5:0) končal strelski post. Koprčani so s serijo treh zmag zapored ušli klubski kazni, ki jim je grozila zaradi izpada v Evropi proti Vaduzu.

Slabo igrišče na Bonifiki

»Glede na kakovost zasedbe imam sladke skrbi, kako sestaviti prvo enajsterico. Vseskozi govorim, da lahko le kot ekipa naredimo velike stvari, medtem ko deset posameznikov ne more ničesar,« napoveduje 42-letni Ljubljančan na klopi Kopra Zoran Zeljković. Največja težava v Kopru bo igralna površina, ki je po vročinskem valu in redukcijah vode v klavrnem stanju. To utegne povzročati probleme predvsem Olimpiji, ki stavi na veliko posest žoge in kombinatorno igro s kopico podaj po tleh.

Trener Olimpije Albert Riera je na jutranjem druženju z mediji, na katerem sta bila le dva novinarja, zato je Španec vprašal, ali so drugi še na zajtrku, zatrdil, da je priprava na derbi enaka kot na vse dosedanje tekme, saj tako kot druge prinaša tri točke. Veliko pozornosti je namenil temu, da ne bi prišlo do takšnega padca v igri, kot je bil zadnjih 15 minut proti Gorici. »Upam, da se to ne bo več zgodilo. Koper, ki je naš prvi zasledovalec, je ujel dobro formo. Po zmagi z veliko goli je poln samozavesti, a tudi mi smo v dobrem momentu. Kot vselej obljubljam boj, našo igro na zmago in pričakujem dobro tekmo,« je bil po tradiciji zgovoren Albert Riera.

S serijo zmag so pričakovanja zrasla, kar pomeni tudi povečan pritisk. »Prav nasprotno. Nobenega pritiska ne čutim. Drugače bi bilo, če ne bi bilo zmag. Bil bi pod pritiskom, če bi imeli šest ali sedem točk. Dokler smo na vrhu, ne moremo govoriti o pritisku, ampak ga čutijo tisti, ki nas lovijo. Če je to pritisk, naj traja, ker je lepo. Želimo nadaljevati tako kot doslej, da zmagujemo ter vzdržujemo sedanje vzdušje, miselnost in način dela. Pet zmag je potrditev, da marsikaj delamo dobro. Tako kot mi iščemo šibke točke tekmecev, jih tudi drugi skušajo najti pri nas. Prišel bo dan, ko bo tekmec to izkoristil. Prišli bodo težki trenutki, ki bodo posledica poškodb, hladnejših mesecev, težkih pogojev za igro, utrujenosti, izčrpanosti ...« je bil jasen Riera. 40-letni Španec veliko rotira zasedbo, vse spremembe pa so vedno povezane z značilnostmi nasprotnika. Novi napadalec Rui Pedro, ki si je izbral številko 99, je z ekipo opravil šele nekaj treningov in fizično še ni dovolj pripravljen, da bi kandidiral za nastop v Kopru. »Da pokažeš vse znanje, moraš biti najprej telesno pripravljen. Poznam ga in od njega pričakujem veliko,« je končal Riera.

Zrelostni izpit za obrambo Olimpije

Tekma bo zrelostni izpit za obrambo Olimpije. »Koper je za vsako ekipo težko gostovanje. Pričakujem trdo tekmo, obe ekipi sta v odlični formi, za eno se bo končala serija zmag. Koper ima tudi letos izjemno kakovosten napad, saj so našli zamenjave za igralce, ki so odšli. Zmaga 5:0 proti Radomljam je dobro opozorilo za nas, ki igramo v obrambi. Ob takšni seriji zmag bo vsako naslednjo še težje doseči. Ne lovimo rekordov, ampak nas zanima vsaka tekma posebej. V nogometu je tako, da se po eni slabi tekmi pozabi na vse uspehe, ki si jih dosegel pred tem,« je izpostavil steber obrambe Olimpije Goran Milović, ki je okreval po poškodbi. Vrnitev se je malo zavlekla, ker se je dvakrat želel vrniti prehitro, a po mesecu dni je povsem zdrav.

Pari 6. kroga, danes ob 17.30: Bravo – Mura, ob 20.15: Koper – Olimpija, jutri ob 17.30: Maribor – Celje, ponedeljek ob 20.15: Gorica – Domžale.

*** 11 golov je dosegel Koper na šestih tekmah in je najučinkovitejša ekipa lige.