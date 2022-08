Darko Jorgić se je včeraj na evropskem prvenstvu v namiznem tenisu z dvema zmagama proti Hrvatoma Filipu Zeljku s 4:2 in s 4:1 proti Tomislavu Pucarju uvrstil v četrtfinale. Slovenec, osmi igralec sveta, se vse bolje sooča s pritiskom, ki ga nosi kot drugi najboljši evropski igralec. Hrastničan stopnjuje igro, saj je najboljšo prikazal v zadnjem dvoboju, ko je bil najboljši tudi v ključnih trenutkih. Izmed vseh četrtfinalistov je včeraj z igro najbolj navdušil peti igralec sveta Truls Möregard, čigar osvojene točke so ena lepše od druge.

Po vodstvu s 3:0 si je Jorgić v drugem krogu proti Zeljku popestril dan. Izgubil je dva niza zapored ter si pred šestim preoblekel novi dres, ki mu ga je v München prinesel opremljevalec Tibhar, potem ko so bili dresi slovenske reprezentance neprimerni. Ko je kazalo, da bo zmagovalca odločil sedmi niz, saj je Hrvat vodil z 8:3, je Jorgić našel svojo igro. »Jezen kot hudič« je z delnim izidom 8:1 Darko Jorgić prvič v Münchnu pokazal, zakaj je član elitne svetovne deseterice. »Povejte mu, da ga bom na naslednjem evropskem prvenstvu poslal domov,« nam je v mešani coni dejal Filip Zeljko, 75. igralec sveta, ki je proti Jorgiću izgubil že na zadnjem prvenstvu predlani v Varšavi. Münchenski dvoboj je bil praktično kopija varšavskega. »Na Poljskem sem zapravil vodstvo s 3:0 in 10:8, potem pa dvoboj izvlekel iz petnih žil. Ne igram najbolje, a rastem. Gremo naprej na balkanskem pohodu,« je po zmagi dejal Jorgić ter odhitel na pripravo na Tomislava Pucarja, ki je za zmago proti Belgijcu Adrienu Rassenfosseju potreboval sedem nizov.

Potem ko je bil Jorgić v prvem krogu boljši od Srba Jevtovića, je imel tudi osmini finala na drugi strani balkanskega tekmeca, s katerim sta odigrala že veliko pomembnih dvobojev, praviloma pa je zmagovalec enak. Tudi včeraj je bil. »Čutil sem, da je šel Tomislav boječe v dvoboj, saj sem ga prej trikrat zapored premagal. To mi je dvignilo samozavest. Četrti niz je bil ključen. Vse bolje igram in to me veseli,« je po uvrstitvi v četrtfinale povedal Jorgić ter o današnjem tekmecu, ki bo po zmagi nad Nemcem Patrickom Franzisko presenetljivo Portugalec Tiago Apolonia, povedal: »S Tiagom sva se skupaj pripravljala na München, odigrala nekaj nizov, zadnja dva dvoboja v ligi pa sem dobil. Ocenjujem, da so možnosti 50:50.«

Slovenija je imela včeraj v dvorani Rudija Sedlmayerja še enega predstavnika: belgijski selektor Bojan Tokić je vodil Cedica Nuytincka. Belgijec je občutil moč Francoza Alexisa Lebruna, poleg njegovega brata Felixa (včeraj je sicer oba izločil Šved Kriatian Karlsson), Trulsa Möregarda in Darka Jorgića, prihodnosti evropskega namiznega tenisa v boju z Azijci. Audi Dome, kot dvorano Rodi Sedlmayer imenujejo v Münchnu, v njej pa so med olimpijskimi igrami leta 1972 potekali košarkarski boji, se je včeraj podobno kot druga prizorišča večpanožnih evropskih prvenstev v Münchnu pokazal v najlepši luči, polna dvorana pa je glasno navijala za peterico nemških igralcev. Delirij pa je doživljala ob nastopih 41-letnega Tima Bolla. Osemkratni evropski prvak je včeraj brez težav premagal Čeha Lončarika in Slovaka Wanga Yanga ter se uvrstil v četrtfinale.