Naša vizija je preprosta in jasna – poiskati mlade talente in jim omogočiti preboj v svet dirkanja. Tega smo se že lotili z lastnimi sredstvi in zagnanostjo – v letu 2021 smo kupili dirkalni avtomobil in že odvozili prvo sezono gorskohitrostnih dirk z mladim upom za volanom.

Ekipa NewLimits namerava spremeniti dojemanje avtomobilističnega športa v Sloveniji in ga približati vsakomur! Zato vam predstavljamo največji avtomobilistični dogodek v Sloveniji.

Ste ljubitelj športnih vozil, adrenalinskega dirkanja in odlične zabave? Sanjarite o vožnji s superšportniki, si predstavljate sebe v bolidu dirkaškega avtomobila? Ali pa vas zanima dan, preživet z vašo družino na odličnem dogodku, kjer bo poskrbljeno tako za odrasle kot tudi za otroke? Dobrodošli med nami! Našega dogodka ne smete zamuditi saj se bo 20 skrbno izbranih športnih vozil potegovalo za pokal Radenska 3 srca. Vozila se bodo pomerila v treh disciplinah, dirkač z najvišjim skupnim seštevkom bo veliki zmagovalec! Kdaj in kje? 27. avgusta 2022 od 10.00 do 22.00 na Poligon varne vožnje​ Blagomix Logatec. Točna lokacija: https://goo.gl/maps/BLzvzFk2RQ9ovKGd6

Vstopnice so v predprodaji na voljo prek naše spletne strani ali našega partnerja v prodaji kart Eventim.si (splet, Petrol …). Otroci do desetega leta starosti imajo prost vstop!

Nepozabno doživetje za vso družino

Poleg napetih dirk smo pripravili še veliko atrakcij in dogodkov, kjer boste lahko sodelovali tudi vi.

Med njimi je prihod večjega števila superšportnih in športnih vozil – avtomobilistični klubi iz Slovenije in iz tujine bodo pripeljali svoje najbolj atraktivne avtomobile: Pink Wings, Vnylspec, Fastfam, Autobroker.si, Time2drive, Ferrari klub Slovenija …

Tu bodo še taxi drift in panoramske vožnje – kot v dirkaških filmih boste lahko drseli skozi ovinke ali pa se le zapeljali skozi dirkališče z izkušenim voznikom. Na voljo bo nekaj izjemnih vozil – ferrari portofino, BMW M3 E93, nissan silvia …

Sodelovali boste lahko na tekmovanju v simulatorju vožnje Nervtech. Pomerite se z drugimi obiskovalci in če boste najboljši, prejmete lepo nagrado!

Državno prvenstvo RC-vozil – obiskovalci boste lahko spremljali državno prvenstvo avtomobilčkov na daljinsko vodenje!

Celodnevni program vsebuje tudi preizkus z najmočnejšim Slovencem – Matjažem Belšakom. Prijateljski nasvet: začnite trenirati čim prej!

Predstavitev tovornjaka znamke Peterbilt – videli ste jih predvsem v legendarnih ameriških cestnih filmih kot kralje neskončno dolgih ameriških cest, med drugim kot legendarni črni tovornjak v seriji Knight Rider, zdaj pa bo prišel v naše kraje in si ga boste lahko ogledali od blizu!

Nepogrešljivi »carwash« – pranje avtomobilov, kakopak! Kdo jih bo pral? Pustimo se presenetiti!

Pomerite svoje sposobnosti na poligonu z ekipo Exatlon Slovenija – čez ovire boste lahko tekmovali z eksatlonci, ki jih poznate iz priljubljenega televizijskega šova!

Obiščite sponzorske šotore naših pokroviteljev, med drugimi znamke Stihl, in spoznajte njihove dejavnosti – nekateri celo pripravljajo posebne popuste za dogodek.

Na voljo bo tudi rodeo tekmovanje z mehanskim bikom, ob vsem tem pa boste uživali ob glasbi, ki jo bo vrtel odličen DJ!

Povezovalec dogodka bo Anže Zevnik - Zele, vsem dobro poznani simpatični igralec in priljubljeni voditelj kviza Vem!

Uživali boste lahko v izvrstni kulinariki, našlo se bo tudi kaj slastnega za vegetarijance.

In brez skrbi, tudi najmlajši se bodo imeli odlično – na voljo jim bodo napihljivi gradovi, pokovka, sladoled, električni avtomobilčki in še marsikaj, da bo dan tudi za najmlajše res nepozaben (otroci do 10. leta imajo prost vstop!).

In ne pozabite: obiskovalcem bodo na voljo lepe in bogate nagrade vseh naših pokroviteljev!

Celotni program, vse informacije in časovnico si oglejte na: https://www.newlimitsracing.com/​.

Pri ekipi New Limits bomo zelo veseli vašega obiska, saj bomo poleg nepozabnega dogodka in druženja s prodajo kart pomagali viziji New Limits – za pomoč mladim talentom pri preboju v avto-moto šport.