Neurje, ki je v četrtek okoli 15. ure zajelo Slovenijo, je v prestolnici postavilo rekord. Meteorološka služba agencije za okolje je na twitterju razkrila, da so njihove merilne naprave za Bežigradom izmerile novi najmočnejši sunek vetra v prestolnici, in sicer je dosegel hitrost kar 102 kilometra na uro. Čeprav je agencija za okolje tudi za včeraj napovedala možnost neviht, močnejših nalivov in sunkov vetra, v prestolnici ni bilo takega razdejanja kot dan prej.

V Sloveniji v četrtek ni bilo smrtnih žrtev zaradi neurja kot nekod v tujini, a nekaj ljudi je bilo poškodovanih. Po podatkih policije je na žensko v Tivoliju padlo drevo, vendar se je na srečo le lažje poškodovala. Lažje poškodbe sta utrpela tudi motorist, v katerega je na Bleiweisovi priletel reklamni pano, in sopotnica v vozilu, ki ga je zadela mavčna plošča z gradbišča ob Rakuševi ulici. Na ljubljanski policijski upravi so bili obveščeni o treh prometnih nesrečah, ki so bile povezane z neurjem.

Na porodnišnici za okoli 20.000 evrov škode

Četrtkovo neurje je povzročilo precejšnjo gmotno škodo. Po podatkih Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana je na stavbi porodnišnice veter poškodoval okoli 100 kvadratnih metrov pločevine in okoli 50 enot strešne kritine. »Po prvih ocenah je škode za 20.000 evrov,« so ocenili v kliničnem centru, kjer so povedali, da so s pomočjo svojih in ljubljanskih gasilcev streho začasno popravili. Temeljita sanacija se bo začela v kratkem, so še napovedali. Poškodba strehe sicer na delo v porodnišnici ni vplivala.

Ker je vihar v četrtek prekucnil zabojnik za testiranje v Stanežičah, je včeraj Zdravstveni dom Ljubljana skrajšal čas za odvzem brisov za test na covid-19. V zabojniku v času nesreče ni bilo nikogar, ker testiranje opravljajo med 7. in 10. uro, vsebina zabojnika pa je bila popolnoma raztreščena. Iz zdravstvenega doma so sporočili, da bodo danes testiranje v Stanežičah nadaljevali po običajnem urniku. Podatkov o nastali škodi še nimajo. Nekaj škode je neurje povzročilo tudi na fužinski enoti zdravstvenega doma, kjer so bili poškodovani zunanje žaluzije in manjši del strehe, veter pa je pri zdravstvenem domu izruval drevo, so našteli.

Veter je odkril tudi streho poslovne stavbe družbe Intereuropa na Letališki cesti 35, škoda je nastala še na kontrolnem objektu in ograji, ki terminal ločuje od javnih površin. Damjana Jerman iz marketinga in oddelka korporativnega komuniciranja družbe je dejala, da v ujmi nihče od zaposlenih ni bil poškodovan in da tudi delo ves čas poteka normalno. O nastali škodi je trenutno še prezgodaj govoriti, je povedala. »Pristojne službe so bile takoj aktivirane, hitro so se odzvale tudi strokovne službe Intereurope, ki so začasno sanirale streho ter tako preprečile, da bi nastala večja nadaljnja škoda,« je poudarila Jermanova.

Neurje je poškodovalo streho prenovljene Cukrarne. Približno dva kvadratna metra opeke je razmetalo po strehi, nekaj strešnikov pa je veter odpihnil na bližnji Fabianijev most. Na gradbišču projekta Palača Schellenburg na Gosposvetski cesti je bil poškodovan gradbeni oder.

Pazljivost v gozdovih ne bo odveč

Veliko škode je, kot kaže, silovit veter povzročil na drevesih. Policisti so v Ljubljani poročali o podrtih drevesih na Večni poti, Tolstojevi, Derčevi, Podutiški, Topniški, Dolenjski, Zaloški, Prešernovi, Ižanski, na uvozu na severno ljubljansko obvoznico pri Dunajski cesti, padla pa so še na uvozu na avtocesto na Lavrici, na Jeprci, v Vodicah in drugje. Občani so poročali tudi o nekaj podrtih drevesih oziroma padcu večjih vej z dreves ob Poti spominov in tovarištva. Javno podjetje Voka Snaga je objavilo interaktivni zemljevid, kjer si je mogoče ogledati, kje vse so bila v prestolnici poškodovana drevesa in katera območja so komunalni delavci že sanirali.

Zaposleni v krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib so včeraj popisovali in na zemljevidu označevali podrta ali poškodovana drevesa. Vodja krajinskega parka Andrej Verlič je povedal, da so najprej preverili stanje ob uradnih poteh, popis bodo nadaljevali tudi v prihodnjih dneh. Doslej so v krajinskem parku našteli okoli 25 podrtih ali zelo poškodovanih dreves, a se številka do zaključka popisa utegne še povečati. Verlič je vesel vsaj tega, da med poškodovanimi do sedaj ni nobenega od enajstih dreves v krajinskem parku s statusom naravne vrednote.

Vodja krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib obiskovalce gozdov opozarja, naj bodo v gozdu še nekaj dni po tako močnem neurju zelo previdni, sploh v vetrovnih dneh, saj lahko iz krošenj padejo poškodovane veje. V krajinskem parku občanom svetujejo, naj ne plezajo ali se plazijo pod podrtimi drevesi, naj padlih dreves ne uporabljajo za telovadbo ali kot ovire za igro s svojimi psi. Predlagajo, naj se ne izpostavljajo nevarnosti zaradi fotografiranja dreves in predvsem naj se ne približujejo ekipam, ki odstranjujejo padlo drevje. Poleg tega ljudem svetujejo, naj se ne lotevajo žaganja ali odstranjevanja dreves, če za takšno delo niso usposobljeni.

Nekatere stavbe morali pokrivati dvakrat

Gasilsko reševalna služba Kranj je v četrtek popoldne in zvečer skupaj z vsemi kranjskimi prostovoljnimi gasilskimi društvi opravila več kot 70 intervencij. Na delu je bilo okoli 150 gasilcev. Njihov zaslužen nočni počitek pa je včeraj zgodaj zjutraj vnovič prekinila vremenska ujma. »Okoli 4. ure zjutraj je začelo močno pihati in deževati, tako da je tudi tisto, kar smo že začasno pokrili, ponovno odkrilo. Težave je povzročala tudi voda, saj je začelo zamakati v stavbe,« je pojasnil poveljnik gasilske operative iz Gasilsko reševalne službe Kranj Andraž Šifrer. Z jutranjim odstranjevanjem posledic neurja se je ubadalo okoli 40 gasilcev, ki so skupaj s krovci poskrbeli za urgentno pokritje objektov in s tem preprečili nadaljnje nastajanje škode, veliko dela so imeli tudi z odstranjevanjem dreves. Do poldneva so gasilci posredovali na 107 različnih lokacijah. Največji napor so vlagali v objektih v Nazorjevi ulici in vojašnici Petra Petriča, kjer je veter odnesel velik del strehe. Poleg številnih popravil streh oziroma njihovih začasnih sanacij (začasno prekrivanje s folijo) so pogosto posredovali zaradi nevarnosti, ki so jo povzročala napol podrta drevesa oziroma viseči deli kovinskih oblog s streh. Posredovanja so bila skoncentrirana v vaseh Bitnje, Žabnica, Breg ob Savi, v središču Kranja ter deloma na Jezerski cesti in v Ručigajevi ulici.

Škode za pol milijona evrov

Iz kabineta župana Mestne občine Kranj (MOK) so potrdili, da so posledice neurij najhujše na treh lokacijah – na Nazorjevi ulici 4, Gradnikovi ulici 4 in v kranjski vojašnici. »V obeh ulicah je upravnik danes popisoval škodo in delal seznam potrebnih del. Predvidoma bo škode za okoli 500.000 evrov, samo v Nazorjevi ulici bo ta znašala okoli 250.000 evrov,« so pojasnili na MOK. Dodali so, da je večina poškodovanih stanovanjskih objektov zavarovana, pri zavarovalnici pa bodo uveljavljali tudi škodo na občinskih objektih, na enotah Kranjskih vrtcev Čira Čara in Čenča, kjer je neurje povzročilo poškodbe kritine in oken ter lomljenje dreves.

Na vprašanje, ali bodo občanom, ki so utrpeli največ materialne škode, pomagali, so na MOK odgovorili: »Prek javnega zavoda GARS in prostovoljnih gasilskih društev Gasilske zveze Mestne občine Kranj interventno pomagamo občanom. Na vseh intervencijah je bilo vključenih približno 130 gasilcev. Ti so in bodo zavarovali vsa mesta, da ne bo nastajala nadaljnja škoda, na terenu pa je bila pri tem prisotna tudi civilna zaščita MOK, ki gasilcem zagotavlja vse potrebno (material, kot so folije, deske ...) za preprečitev nadaljnje škode. Sicer pa bo MOK, če se bo po tem pokazala potreba, z začasno namestitvijo ali materialnimi dobrinami pomagala tistim občanom, ki bi se jim zaradi škode po neurju življenjske razmere izrazito poslabšale.«

Območje, podobno bojišču V hudih neurjih je v četrtek v Italiji, Avstriji in na Korziki umrlo najmanj trinajst ljudi, od tega trije otroci. Za večino so bila usodna drevesa, ki jih je izruval močan veter. Najhuje je bilo na francoskem sredozemskem otoku Korzika, kjer je veter dosegal hitrost do 224 kilometrov na uro, oblasti so razglasile stanje naravne katastrofe, večji del otoka je ostal brez elektrike. Umrlo je šest ljudi, 300 reševalcev s helikopterji in letali še išče pogrešane. Umrla je trinajstletnica, potem ko je na bungalov v kampu padlo drevo, med mrtvimi sta tudi ribič in kajakašica. Močan veter je strah v kosti nagnal tudi prebivalcem na avstrijskem Koroškem. Med nevihto ob jezeru v Šentandražu sta umrli deklici, stari tri in osem let, v vodi še iščejo pogrešane, še tri osebe so umrle v Spodnji Avstriji, potem ko je nanje padlo drevo. »Območje je podobno bojišču,« je stanje opisal župan Volšperka Hannes Primus. Hudo uro so preživeli v severni in osrednji Italiji, v Toskani sta padli drevesi pod seboj pokopali dva človeka. Nekaj škode je nastalo tudi v Benetkah, z zvonika na Trgu svetega Marka so odpadli kosi opeke. »Supernevihta« se je oblikovala blizu Barcelone, potovala čez Sredozemsko morje, Italijo, na srečo le oplazila Slovenijo in moč izgubila na Češkem.

*** 113 km/h je bila hitrost najmočnejšega izmerjenega sunka vetra v četrtkovem neurju na Krvavcu. 102 km/h je bila hitrost najmočnejšega izmerjenega sunka vetra v četrtkovem neurju v Ljubljani za Bežigradom.