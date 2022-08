Vse do zadnjega ni bilo jasno, ali bo črnogorskemu premierju Dritanu Abazoviću, ki se je moral včeraj soočiti z glasovanjem o nezaupnici svoji manjšinski vladi, sicer prvi tovrstni vladi v zgodovini Črne gore, uspelo zbrati zadostno podporo za nadaljevanje mandata. Prvi črnogorski premier albanske narodnosti, ki bi vlado moral voditi leto dni do predčasnih volitev, se je včeraj boril za politično preživetje, in to tudi s hudimi obtožbami na račun političnih nasprotnikov, ki naj bi se njegove vlade lotevali zaradi povezanosti z organiziranim kriminalom.

Negotovo podporo političnih strank je v večernih urah iskal tudi s sestavljanjem predloga rekonstrukcije vlade, ki bi jo preoblikoval, če nezaupnica ne bi bila izglasovana. Vanjo je nameraval vključiti del strank prejšnje koalicije svojega predhodnika Zdravka Krivokapića, ki ga je sam zamenjal na čelu vlade. V predlogu o rekonstrukciji vlade so zapisali cilje krepitve boja proti korupciji, izvajanja ekonomskih reform, reševanja kadrovskih vprašanj na sodnem svetu, ustavnem sodišču in državnem tožilstvu ter pospešitve evropske poti. Abazović je računal, da bi se rekonstruirani vladi utegnila pridružiti stranka Demokratična Črna gora, ki ima devet poslancev. Toda po predstavitvi predloga o rekonstrukciji so v stranki dejali, da gre za politični pamflet, vladi pa se niso nameravali pridružiti.

Boj za vsak poslanski glas

Nezaupnico proti vladi Abazovića, ki jo sestavljajo njegovo gibanje URA, Socialdemokratska stranka (SDP) in Socialistična narodna stranka ter predstavniki manjšinskih strank Srbov in Bošnjakov, je vložila največja parlamentarna stranka – Demokratska stranka socialistov (DPS) črnogorskega predsednika Mila Đukanovića, ki je sicer sprva podpirala manjšinsko vlado Abazovića, a v njej ni sodelovala. Razlog za vložitev nezaupnice je bila sklenitev sporazuma, s katerim je država uredila svoje odnose s srbsko pravoslavno cerkvijo, med drugim lastniška razmerja nad cerkvenimi nepremičninami in zemljo, za katere mnogi Črnogorci menijo, da pripadajo črnogorski pravoslavni cerkvi, ki se sicer ni osamosvojila od srbske pravoslavne cerkve.

Le nekaj ur po tajnem podpisu krovnega sporazuma s patriarhom srbske pravoslavne cerkve Porfirijem je DPS, ki je leta 2020 po dolgoletnem obdobju Đukanovićevega vladanja tudi zaradi svojega odklonilnega odnosa do ureditve razmerij s srbsko pravoslavno cerkvijo izgubila volitve, vložila nezaupnico proti Abazovićevi vladi. Očitali so mu pomanjkanje napredka v črnogorski reformni poti približevanja Evropski uniji in ocenili, da je namesto tega preveč pozornosti posvečal odnosom s srbsko pravoslavno cerkvijo in dvigovanju napetosti v državi. Pod nezaupnico se je podpisalo 36 poslancev petih strank, pet premalo, da bi bil padec Abazovićeve vlade gotov že vnaprej. Toda politična kriza se je še poglobila, ker so nezaupnico podprli tudi člani vladne stranke SDP, ki je v vladi zastopana z Raškom Konjevićem, sicer obrambnim ministrom in predsednikom SDP, ter z zunanjim ministrom Rankom Krivokapićem.

Oster napad na SDP

Pred včerajšnjim izrednim zasedanjem parlamenta je Abazović napovedoval, da bo prišlo do rekonstrukcije vlade, če bo preživel nezaupnico v parlamentu, toda v novi vladi ne bo mesta za DPS in SDP. Pod dodatnim pritiskom je bil tudi zato, ker je proti njegovi vladi vložena še ena nezaupnica šestih strank, katere glasovanje je bilo predvideno za 2. september.

Med svojim govorom v parlamentu je zavrnil navedbe iz nezaupnice in ocenil, da je do odločitve za destabilizacijo Črne gore in rušenje njegove vlade prišlo po majskem zasegu tihotapljenih cigaret v luki Bar, kar naj bi bilo povezano z velikim gradbenim podjetjem Bemaks, to pa naj bi financiralo različne stranke. Za iniciatorja napada na vlado je obtožil sedanjega obrambnega ministra Konjevića iz vrst SDP in nekdanjega obrambnega ministra iz vrst DPS Predraga Boškovića. V DPS, kjer so se zavzemali za predčasne volitve, so Abazovičeve očitke zavračali. Zvečer, ko je Abazović oblikoval svoj predlog za rekonstrukcijo vlade, se je nasprotnikom aktualne vlade pridružila še Bošnjaška stranka, ki je napovedala, da bo s svojimi tremi poslanci podprla nezaupnico. DPS sta za izglasovano nezaupnico tako manjkala še dva poslanska glasova. V 81-članskem parlamentu bi nezaupnica namreč bila izglasovana z 41 poslanskimi glasovi.