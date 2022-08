Petega septembra, ko bo znan(a) bolj verjetno naslednica kot naslednik Borisa Johnsona na Downing streetu 10, bo državno zdravstvo 26 milijonov ranljivih in starejših Otočanov pozvalo, da naj se »poživitveno« cepijo proti covidu z novim bivalentnim cepivom Moderne, ki ščiti pred izvirnim virusom pa tudi pred sevom omikron in omikronovimi podsevi. Velika Britanija ga je pred dnevi odobrila kot prva država na svetu.

Sumljivi molk o covidu in brexitu

Skrajno nenavadno je, da ne favoritka, zunanja ministrica Liz Truss, ne njen tekmec, nekdanji finančni minister Rishi Sunak, v dvoboju za premierski sedež ne omenjata ne covida ne brexita. Skrajno nenavadno zato, ker lojalni branilci odhajajočega, nedelujočega in zadnje čase doma nevidnega premierja Borisa Johnsona (po počitnicah na Jezerskem si je omislil še počitnice v Grčiji in se potem naselil v premierski podeželski rezidenci Chequers) trdijo, da so bile kljub njegovim spodrsljajem vse njegove velike odločitve pravilne, posebno o brexitu in covidu, pri katerem zdaj vsa strategija temelji na poživitvenih cepljenjih. Vladajoča konservativna stranka, Johnson (dokler ni utihnil), velika večina konservativnih ministrov, poslancev in drugih politikov, Otočane že dolgo prepričuje, da sta covid in pandemija kot brexit končana, da sta preteklost in da je čas, da se premaknemo naprej. Čeprav ima dva milijona Otočanov dolgi covid in imajo premalo podpore.

Poklicani strokovnjaki, od zdravnikov do epidemiologov, ponavljajo, da covid ni mimo. Zakaj bi sicer ponujali novo cepljenje? Konservativna vlada, ki zaradi čakanja na novo osebo za svojim krmilom ne deluje normalno, se pretvarja, da je pandemija za vedno mimo, in se ne pripravlja na morebitni nov jesenski ali zimski val. Kritiki vladi očitajo, da zamuja tudi priložnosti za priprave na bodoče pandemije. Ministre trenutno najbolj skrbi, ali bodo po petem septembru še v vladi. Vse več jih zato odpoveduje podporo Sunaku in jo daje favorizirani Trussovi. Covid kot brexit ne nastopata v njuni srditi bitki za premierski stolček zato, ker sta bila oba katastrofalna za Britance in ker oba konservativne oblastnike prikazujeta v zelo slabi luči. Vse manj Otočanov še misli, da je bil brexit dobra ideja. Vse manj Otočanov, ki so zaradi covida izgubili najmanj 200.000 svojcev, misli, da sta se Johnson in vlada primerno odzvala na pandemijo, na račun katere je koruptivno obogatelo veliko podjetnih svojcev in prijateljev ministrov in drugih članov vlade, ki je samo za zaščitno opremo porabila 12 milijard funtov. Četrtina opreme je bila neprimerna in je končala na smetiščih.

Preiskava kot politični nogomet

O vsem tem se bo prihodnje leto začela neodvisna covidna preiskava, ki bo morala odgovoriti tudi na najnovejše vprašanje, ki ga je postavila pandemija: so karantene krive za smrt več ljudi v Britaniji, kot je covid? Zadnje tedne na Otoku umre tisoč več ljudi kot običajno, vendar ne zaradi covida, ki sicer še vedno mori, ampak zaradi raka in drugih bolezni, ki jih med pandemijo niso primerno, redno in pravočasno odkrivali in zdravili. Poučeni, ki se vnaprej bojijo, da bo preiskava postala »politični nogomet«, pravijo, da so bile kontroverzne odločitve vlade o ukinitvi zakonsko zahtevane samoizolacije okuženih s korono in brezplačnega testiranja kot tudi junijska odločitev, da prekine dnevno statistično spremljanje okužb, hospitalizacij in smrti, brca v temo.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO), ki statistično sledi covidu, je sporočila, da se je število smrti zaradi covida po svetu julija v povprečju zmanjšalo za devet odstotkov. V Amerikah se je zmanjšalo za 10 odstotkov, v Evropi za 15 in v Afriki za 70 odstotkov. Na Bližnjem vzhodu pa se je povečalo za 19 odstotkov. WHO poudarja, da mora svet ostati čuječen in da pandemija covida, v nasprotju s trditvami britanskih konservativcev, ni končana. Brexit je žal končan, posledice pa še daleč ne, saj so iz meseca v mesec vidnejše in hujše. Oba, covid in brexit, sta daleč najbolj prizadela najranljivejše in najrevnejše Otočane.

