Konec predvajanja oddaje je za hrvaške medije potrdila tudi Toljeva, ki ostaja na HRT. »Zaposlena sem za stalno in delam, kar mi rečejo. Če me bodo poslali na tržnico, bom poročala s tržnice. V načrtu je nova stara oddaja, a o tem ne bi želela govoriti,« je dejala za Index.

Toljeva na HRT, kjer je že več kot 25 let, nima sreče, saj so jo lani odstavili z mesta urednice Dore, hrvaškega izbora za pesem Evrovizije. Kriva naj bi bila oblačila, ki jih je lani na Evrosongu nosila hrvaška pevka Albina Grčić. Urednica Dore naj bi namreč zaobšla kostumografinjo HRT Natašo Sever in za oblikovanje kostuma Grčićeve angažirala oblikovalca Juraja Zigmana, Severjeva pa oblačila ni odobrila. Eden od razlogov za njeno zamenjavo naj bi bil tudi račun v ne ravno visokem znesku 160 evrov iz ene od trgovin v Rotterdamu, kjer je Toljeva s službeno kartico kupila štiri kombinezone za pevkine spremljevalne plesalce. Ob tem verjetno ni nepomembno, da se Albini Grčić kljub pogumnim posegom v oblačila ekipe ni uspelo uvrstiti v finalni večer tekmovanja na Nizozemskem. Čeprav je s skladbo Tick-Tock vseeno gladko ugnala našo zdaj že pozabljeno Ano Soklič.