Nove podrobnosti o streljanju na snemanju filma Rust

Forenzična preiskava FBI je razkrila nove podrobnosti o smrti snemalke Halyne Hutchins med snemanjem filma Rust oktobra lani. Hutchinsova je umrla, potem ko je vanjo nenamerno s pištolo streljal igralec in producent filma Alec Baldwin. Igralec je v svojih izjavah trdil, da ni pritisnil na sprožilec in da ni kriv za njeno smrt. Preiskava FBI je zdaj pokazala, da naboj ni mogel biti izstreljen brez fizičnega pritiska na sprožilec. »Smo eno vprašanje potrebuje odgovor, in to je, kako je v pištoli pristal pravi naboj. Nekdo je vanjo vstavil pravi naboj, naboj, ki ga ne bi smelo biti na snemanju. Nekdo je odgovoren za to, kar se je zgodilo, ne morem reči, kdo, a vem, da to nisem jaz,« je Baldwin dejal po nesreči v intervjuju za ABC News.