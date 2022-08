Župan Kijeva Vitalij Kličko se ločuje

Župan Kijeva in nekdanji boksarski prvak Vitalij Kličko se po 25 letih zakona ločuje od žene Natalije Kličko. »Odločitev o ločitvi je bila obojestranska,« je povedal za ukrajinske medije in dodal, da imata z ženo že več let različne interese in različno življenje, poleg tega pa tudi živita v različnih državah. Kljub ločitvi nameravata ostati dobra prijatelja. »Spoštujeva se, otroci so že odrasli, življenje pa gre dalje,« je dejal. Na vprašanje, ali je njegovo srce osvojila druga ženska, je odgovoril z verzom iz mestne himne: »Moje srce je okupirano samo s Kijevom, kako ne bi ljubil svojega Kijeva.« Vitalij in Natalija Kličko sta se poročila leta 1997, v zakonu pa sta dobila tri otroke, sinova Yegor-Daniela in Maxa ter hčerko Elizabeth-Victorio. Dokler je bil Vitalij še profesionalni boksar, se je Natalija udeležila vsakega njegovega dvoboja. Kličko je leta 2014 sprva sicer nameraval kandidirati za predsednika Ukrajine, a se je nato odločil za kandidaturo za župana Kijeva. Pri tem ga je podprla tudi žena, zmagal pa je s skoraj 57 odstotki glasov.