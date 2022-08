Potniki si bodo zagotovo za vse življenje zapomnili ponedeljkov let iz Pafosa na Cipru v Manchester. Negodovali so že ob prvotni zamudi, saj so namesto ob petih popoldne vzleteli šele šest ur kasneje. Niti sanjalo pa se jim ni, da jih najhujše še čaka. Zaradi problematičnega potnika so namreč morali zasilno pristati v Zagrebu.

Ta si je sredi leta postregel z belim prahom, domnevno je šlo za kokain, poročajo britanski mediji, potem je na tleh letala molil, nato pa se zagnal proti zasilnemu izhodu. Na poti do tja je kričal »se vidimo v raju« in poskušal odpreti vrata. Na letalu je nastala panika. Na srečo je nekaj potnikov ohranilo mirno kri, moškega so podrli na tla in ga obvladali. Vrata so ostala zaprta. Skoraj zagotovo pa jih zaradi varnostnih mehanizmov na taki višini med letom ne bi mogel odpreti.

Slab sprejem v Zagrebu

Letalo je okoli enih ponoči zasilno pristalo na zagrebškem letališču, potnika so v spremstvu policije pospremili z letala, ostale pa prepustili samim sebi, so ti potožili britanskim medijem. Sredi noči jih namreč na letališču ni nihče pričakal, na voljo niso imeli ne hrane ne pijače, naslednjih nekaj ur so preživeli na tleh terminala, še poročajo. Šele zgodaj zjutraj so jih odpeljali v bližnje hotele in jih obvestili, da bodo v Manchester poleteli šele zvečer. S tem so se morali sprijazniti, saj je morala posadka na obvezni počitek. Potniki so na cilj prispeli s 26-urno zamudo. tak