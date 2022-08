Kdo vam res laže?

Pred časom so se propagandistični mediji zabavali ob ideji, kaj bodo levičarji naredili, ko bo Boris Tomašič prišel na nacionalko. Norčevali so se z zapisi, da jih je že zajela panika in smrtna groza. Zaenkrat Borisa še ni nacionalki, je pa direktor Uroš Urbanija zadevo zaključil približno v stilu, da govoric ne komentira. Po njegovem so pravila jasna. Če bo kandidat ustrezal in ga bo izbrala komisija, ga bodo pač sprejeli.