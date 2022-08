Za denar gre, ne gre za ideologijo, ne gre za Slovenijo, čeprav toliko govorijo o njej. Gre za ugrabitev države in za preusmerjanje njenih denarnih tokov. Samo denar jih zanima. Zato jim je tudi vseeno, če popolnoma uničijo RTV Slovenija. In če popolnoma uničijo kakšno kulturno institucijo. Vedno računajo na to, da se temu nihče ne bo uprl. Vedno računajo, da se bodo, če bodo dovolj grobi in nesramni – to je tudi namen Urbanijevega napada na Mladino – drugi umaknili.

SDS je kot mladostniški nasilnež v šoli. Ta se vedno spravi na enega samega učenca, morda dva. Čeprav je preostalih toliko, da bi mu lahko skupaj preštela vsa rebra, celotna šolska skupnost vedno zmrzne v smrtni grozi. Tako nasilnež obvladuje vso množico. To je SDS. To je Janša. To je Urbanija. V neki točki bo zato treba reči: Dovolj je tega teroriziranja družbe. Mladina