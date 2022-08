Žalostna sem, ko pogledam okoli sebe in vidim, kako vedno več ljudi prosi, ne za digitalne bone, ampak za socialno pomoč, bojijo se mraza in lakote. V Nemčiji recimo že vre, kaj bo šele pozimi. Pa tudi če gre »samo« za občuten padec standarda in ljudi še ne skrbi za preživetje, začnejo iskati krivdo in krivce, ne samo pri svojih politikih, žal tudi pri pravih žrtvah vojne. Solidarnost skopni v posploševanju: vsi begunci naenkrat postanejo bogataši z dragimi avtomobili, ki pri nas dopustujejo, nas izkoriščajo, mi pa zaradi njih nastradamo. Gotovo ste že slišali ali brali tovrstne komentarje. Vedno glasnejši so.

Tudi zato si želim, da bi se ta grozna vojna že enkrat končala. Spopadi pa trajajo, se širijo, vedno bolj ogrožajo, padajo nove in nove žrtve, odločujoči pa še vedno nespametno trdijo, da nas bo povračilno nasilje pripeljalo do miru. Ne lepite mi prehitro, da sem zaradi svojega mnenja rusofil, prepričajte se, da mi situacija v Ukrajini in posledice ukrepov pritrjujejo.

Saj ne vem, na čigavem zelniku je zrastel zadnji predlog, da bi morale zahodne države prepovedati vstop ruskim državljanom in tako »še dodatno pritisniti na režim ruskega predsednika Putina«. Najprej ga je izrekel ukrajinski predsednik Zelenski, verjetno na pobudo ameriških »demokratskih« botrov, pozneje sta mu sledili še finska in estonska premierka. »Popolna ukinitev ruskih vizumov s strani vseh držav članic EU bi lahko bila še ena zelo učinkovita sankcija,« je pritrdil tudi češki zunanji minister Lipavsky. Ukrep bo predlagal na srečanju zunanjih ministrov konec avgusta v Pragi.

Kaj pa naše zunanje ministrstvo z ministrico Fajonovo? Ste upali, da bo odgovor kaj drugega kot večne puhlice? Napaka. Predlog proučujejo. Gotovo ga bodo intenzivno »proučevali« še vse dni do sestanka v Pragi, kjer bo Fajonova, domnevam, ponižno kimala. Pa bi lahko takoj rekli, da predloga ne podpiramo. Za to govori več razlogov: ker ne bo prinesel zaželenega, prej nasprotno; ker seje nestrpnost, sovraštvo in skoraj meji na nacizem; ker razkriva vso bedo naše hipokrizije.

Že 31 let ponavljamo, kako nas je osamosvojitev združila in poenotila. Napor za skupni cilj ali (in) borba proti skupnemu sovražniku povezuje ljudi. Zakaj pričakujemo, da bo pri Rusih drugače? Saj vidimo, več kot je sankcij, bolj se veča pritisk, bolj so povezani in bolj, ne manj, podpirajo Putina. Skupni sovražnik v njihovem doživljanju ni on, da bi množično protestirali proti njegovi agresiji, ampak naši ukrepi: izključevanje športnikov, umetnikov …, zdaj pa bi jih radi zaprli, če se pretirano izrazim, še v »geto«, ali za novo »železno zaveso«. Napaka. Naivno je tudi pričakovati, da bi s sankcijami (in ob Putinovi kaznovalni politiki) spodbudili take proteste, da bi se Putin umaknil iz Ukrajine, ali s položaja ali da bi ga z njega vrgli, mir pa je treba doseči zdaj. (Janše še v dveh letih nismo mogli spraviti z oblasti, pa ima proti Putinu neznatno moč.)

Državljanov ne gre enačiti z režimi, pa jih hočemo kolektivno kaznovati. (Kaj če bi nas, slovenske državljane, kaznovali, češ da smo krivi za Natovo agresijo?) Se vam ne zdi, da samo širimo nestrpnost in sovraštvo do njih? Pomislite, dodeljevali ali jemali bi pravice kar po narodnosti? Vas to na kaj spominja? Še pomnite, kako so začeli postopoma izključevati Žide iz družbe? Le kje se začenja nacizem? Državljanom ZDA še nismo nikdar zaprli vrat zaradi zločinov njihovih vlad, ki so jih leta sejali po svetu. Smo jih zaprli Izraelcem zaradi zločinov nad Palestinci? Nismo. Nas ni nič sram zaradi dvojnih meril?

Če nas ne bo rešila Marija, ki smo ji spet posvečeni, srčno upam, da bo vsaj naše zunanje ministrstvo srečala pamet. Sicer se bojim, da bomo, na veliko žalost otrok, še dedku Mrazu kmalu prepovedali vstop v državo. Vem, sliši se neumno, a skoraj verjamem, da je še celo tak absurden scenarij čisto možen. Hkrati bomo pohiteli zamenjat zastavo, res je čisto preveč podobna ruski, s tako z belimi in rdečimi vodoravnimi črtami. Samo da bomo petdesetim zvezdam v modrem okvirju dodali še eno. Svojo.

Polona Jamnik, Bled