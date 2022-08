Kitajsko gospodarstvo je leto začelo dobro, nato pa so nanj vplivali številni dejavniki, kot so zapleten razvoj mednarodne situacije in resne razmere zaradi pandemije koronavirusne bolezni, pri čemer so se glavni gospodarski kazalniki v drugem četrtletju znižali. Kitajska vlada je sprejela strokovne odločitve in se odločno odzvala s svežnjem političnih ukrepov za stabilizacijo gospodarstva, kar je privedlo do razmeroma hitre normalizacije in okrevanja gospodarstva, ki je v prvi polovici leta doseglo 2,5-odstotno rast. V drugi polovici leta se proizvodnja in ponudba še naprej povečujeta, stopnja zaposlenosti in cene so stabilne, zunanja trgovina spodbudno raste, blaginja ljudi je zaščitena, s čimer se nadaljuje gospodarsko okrevanje. V času povečane nestabilnosti je bila Kitajska odločna, da ne izgubi nadzora in se ne ustavi. Tako je prispevala k zanesljivosti svetovnega gospodarstva in finančni stabilnosti.

Od izbruha pandemije koronavirusa je Kitajska razvila in dinamično prilagodila svoj program preprečevanja in nadzora. Pri tem je upoštevala svoje nacionalne razmere in značilnosti virusa ter tako zmanjšala vpliv pandemije na gospodarski in družbeni razvoj. Leta 2020 je bila Kitajska edino večje gospodarstvo na svetu s pozitivno rastjo. Leta 2021 je kitajsko gospodarstvo zabeležilo 8,1-odstotno rast, kar je največ med glavnimi svetovnimi gospodarstvi. V letu 2022 je kitajsko gospodarstvo vzdržalo negativni pritisk, s čimer je v celoti dokazalo svojo odpornost, potencial in obseg, dolgoročni pozitivni temelji pa ostajajo nespremenjeni. V naslednji fazi bo Kitajska zaradi različnih stalno spreminjajočih in negotovih dejavnikov še naprej učinkovito usklajevala preprečevanje in obvladovanje epidemije z gospodarskim in družbenim razvojem. Prizadevala si bo za utrditev naraščajočega trenda gospodarstva, zgradila trdne temelje za trajno in stabilno gospodarsko okrevanje, spodbujala gospodarsko delovanje, da bi se življenje čim prej vrnilo v normalne tirnice, in zagotovila boljši zagon nadaljnjega gospodarskega razvoja.

Kitajska je drugo največje gospodarstvo na svetu, največja trgovska sila in država z največjim prilivom tujega kapitala, zato je njena stabilna gospodarska rast zelo pomembna za svetovno okrevanje. V zadnjih letih je kitajski gospodarski prispevek k svetovni gospodarski rasti ostal približno 30-odstoten, kar pomeni, da je Kitajska največje gonilo svetovne gospodarske rasti. V prvi polovici letošnjega leta se je skupna vrednost kitajskega uvoza in izvoza blaga na letni ravni povečala za 9,4 odstotka, znesek dejansko uporabljenih tujih naložb pa se je na letni ravni povečal za 17,4 odstotka. To je igralo pomembno vlogo pri stabilizaciji svetovnih dobavnih verig in ublažitvi globalnih inflacijskih pritiskov, od česar so imeli koristi številni partnerji. Leta 2021 je dvostranska blagovna menjava med Kitajsko in Slovenijo dosegla 4,5 milijarde evrov. Slovenija je največja kitajska trgovinska partnerica na Zahodnem Balkanu, Kitajska pa je največja slovenska trgovinska partnerica v Aziji.

Kitajsko gospodarstvo je močno vpeto v svet in odpiranje zunanjemu svetu je osnovna politika države. Kitajska se bo še bolj odprla zunanjemu svetu, se zavzemala za prosto in pošteno trgovino, spodbujala večstransko in regionalno trgovinsko sodelovanje ter sodelovala z vsemi državami sveta, tudi s Slovenijo, da bi v pošteni konkurenci dosegla vzajemne koristi in zmagovalne rezultate ter pozitivno prispevala k oživitvi svetovnega gospodarstva in blaginji ljudi.

Wang Shunqing je veleposlanik LR Kitajske v Sloveniji