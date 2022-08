Ni vsak Golob Golob

Celo hajko so nagnali SDS-ovski vojščaki in njihova medijska trobila z Bojanom Požarom na čelu na družbenih omrežjih, ko je nekdo sredi poletja fotografiral prestižnega bavarca s po meri narejeno registrsko tablico GO GOLOB. Da kaj se pa gre, samovšečnež, pa da zakaj je predsednik vlade ob številnih krizah doma in po svetu stalno na morju in podobno. No, zdaj se je mariborskemu spletnemu portalu oglasila lastnica belega BMW in povedala, da ni vsak Golob iz Nove Gorice Robert Golob. In da bodo zdaj nad tablico nalimali še znak njihovega podjetja, ker je avto tako velikokrat fotografiran in objavljan ... Aja, ali je kdo od na začetku omenjenih trobcev slučajno priznal napako in se opravičil, se sprašujete? Ah, bejžte, no!