Primer je prišel na dan aprila 2021 s hišno preiskavo v mestu Catanzaro na jugu Italije, kjer so preiskovalci preiskali domnevni diplomatski sedež Antarktične teokratske države svetega Jurija, ki je bil tam ustanovljen, je sporočila policija.

Za državljanstvo neobstoječe države je v Italiji zaprosilo več kot 700 ljudi, ki so plačali od 200 do 1000 evrov. Po navedbah preiskovalcev je bil znesek ukradenega denarja približno 400.000 evrov, opran pa je bil prek računa na Malti.

Namišljena država je sicer izdelala dokumente in se akreditirala pri bankah v Italiji, je sporočila policija. Člani organizacije so ustanovili funkcije predsednika države in vlade, ministrov in sodišč.

Policija je v okviru operacije Nikoli država po vsej Italiji za 11 oseb odredila hišni pripor. Med drugim so obtoženi goljufije, ponarejanja dokumentov in kriminalne zarote.