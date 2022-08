Zokitlon

Zdaj že veste, če pa še ne, boste izvedeli pravkar, da bodo dostavljalcem hrane v Ljubljani na hrbte ali torbe namestili velike številke, da bodo vidni in prepoznavni daleč naokoli. Uradna razlaga je preprosta: številne pritožbe občanov zaradi zares neprimerne, nevarne, predvsem pa prehitre vožnje modrih in rumenih mestnih dirkačev. Zdaj bodo lahko vsi občani, ki jih bo kakšen od dostavljalcev skorajda pobil do smrti, poklicali na podjetje ali pa kar na mestno občino in bodo z nemarnežem že tam obračunali po svoje. Na čelo vohunov za prehitrimi in predrznimi se je postavil sam ljubljanski šerif Zoran Janković - Zoki. To je povedal: »Redarji, policija, moji sodelavci in jaz bomo sedaj opazovali, ali se stanje izboljšuje. Pokazatelj razmer bo tudi število prijav.« No, vse lepo in prav, ampak saj veste, da si izmišljujejo, kajne.