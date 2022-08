Da ne bi govorili na pamet, smo tokrat vzeli v roke podatke spletne strani numbeo.com in enostavno primerjali plače in najemnine v posameznih mestih od Dunaja do Reke, od Budimpešte do Sarajeva ter prišli do silno zanimivih rezultatov. Mimogrede, najdražje najemnine v Evropi so v Londonu in Ženevi, malce več kot dva tisoč evrov na mesec, je pa res, da v Londonu zaslužijo v povprečju okoli 3500 evrov na mesec, v Ženevi pa celo 6800 evrov. Najvišje povprečne evropske plače so v švicarskem Zugu – 8300 evrov na mesec, najnižje, jasno, v Ukrajini, na Kosovu in v Albaniji; v Draču zaslužijo 332 evrov neto. Ob imenu mest je številka, ki ponazarja, koliko najemnin dobite v mestu za eno neto plačo.

Ljubljana 2,02 Nobenega dvoma ni, glavno mesto Slovenije ima v povprečju najdražje najemnine v regiji. Kaj je vzrok za to, ni povsem jasno. Morda gre za napad objestnega turizma, ki odžira bivališča domačinom, kar smo v našem časopisu že popisovali, lahko pa gre zgolj za to, da so lastniki stanovanj bolj pogoltni kot po drugih mestih. Povprečen Ljubljančan zasluži 1302,43 evra neto na mesec, povprečna najemnina za enosobno stanovanje pa je 644,49 evra, kar pomeni, kot smo pripisali pri podnaslovu, da za eno plačo dobite nekaj več kot dve najemnini za enosobno stanovanje. Na isti spletni strani ugotavljajo, da stane kvadratni meter stanovanja v Ljubljani 4275 evrov, da je mogoče dobiti trisobno stanovanje za 1215 evrov na mesec in da dve osebi v boljši restavraciji lahko pojesta tri jedi za okoli 40 evrov. Zanimivo, izračunali so tudi možnost kriminalnih dejanj in ugotovili, da je stopnja fizičnega kriminala in tatvin v Ljubljani zelo nizka, da pa je velika možnost korupcije. No ja, očitno so že bili v naših krajih.

Zagreb 2,04 Glavno mesto Hrvaške se lahko pohvali s 1046,06 evra povprečne mesečne plače, kar seveda ni veliko, imajo pa zato nekaj lažji dostop do stanovanj kot Ljubljančani. 512,49 evra je mesečna najemnina za enosobno stanovanje v centru Zagreba. Nas spletni strani numbeo.com so še objavili, da je kvadratni meter stanovanja v centru Zagreba v povprečju kar 800 evrov cenejši kot v Ljubljani. Skoraj petdeset odstotkov je cenejši kruh, tudi vstopnice za kino so kakih 20 odstotkov cenejše kot v Ljubljani. Podobno kot v Ljubljani s kriminalom praktično nimajo težav.

Budimpešta 2,11 V glavnem mestu sosednje Madžarske so povprečne mesečne plače zgolj 909,39 evra neto. Kljub velikim investicijam v tujini in velikim besedam premierja Viktorja Orbana jim očitno še ni uspelo ustvariti raja na zemlji, imajo pa zato poceni stanovanja. Povprečna mesečna najemnina za enosobno stanovanje v centru Budimpešte je 431,15 evra. Tudi cene hrane v trgovinah so nekaj nižje kot v Zagrebu, cena novega stanovanja v središču mesta pa je okoli 3200 evrov za kvadratni meter oziroma kakšnih 1100 evrov manj kot v Ljubljani.

Reka 2,15 Povprečen reški občan vsak mesec zasluži 784,43 evra. To seveda ne bi bilo veliko, a očitno so stroški v mestu, še posebej v delu, ki ni naklonjen ali posvečen turistom, razmeroma nizki. Najemnina za stanovanje v centru stane 364,97 evra na mesec, edino mesto, ki je cenejše na tej tabeli, je verjetno Sarajevo. Poglejmo še nekaj drugih številk: kvadrat stanovanja v samem centru je 2280 evrov. Kruh in mleko sta veliko cenejša kot v Ljubljani, podobno je z vstopnicami za kino. Cena večerje za dve osebi, brez pijače, pa je enaka kot pri nas.

München 2,30 Mesečne plače v glavnem mestu Bavarske so res visoke, 3179 evrov neto na prebivalca je tako velik denar, da mesečnih najemnin – v povprečju se gibljejo okoli 1379,66 evrov – sploh ne opazijo. Sicer je res, da s svojo plačo plačajo zgolj 2,3 najemnine na mesec, a če pogledamo drugače, jim po tem, ko plačajo najemnino, ostane kar 1800 evrov, kar je v Ljubljani ena plača in pol. Pa še drugi stroški v mestu so le nekaj višji kot drugje: vstopnica za kino je 12 evrov, mleko 1,12 evra, solidna večerja za dve osebi pa 60 evrov. Dražje kot pri nas pa je tudi gorivo.

Trst 2,53 Tržačani vsak mesec zaslužijo 1519,86 evra neto, višina najemnine za stanovanje v središču mesta pa je 600 evrov. Skratka, zaslužijo veliko več kot Ljubljančani in imajo veliko nižje najemnine. V zadnjem času se vse več Ljubljančanov seli v Trst, zato poglejmo še, koliko tam stanejo stanovanja. Kvadratni meter stanovanja v samem središču Trsta je povprečno 1995 evrov, v predmestju pa celo le 1625 evrov. Torej je več kot dvakrat cenejši kot v Ljubljani. Tudi mesečna najemnina za trisobno stanovanje v »najlepšem slovenskem mestu« je kar 315 evrov nižja kot v Ljubljani.

Sarajevo 2,68 V glavnem mestu Bosne in Hercegovine so najemnine med najnižjimi v regiji. Za enosobno stanovanje v samem centru mesta boste plačali 265 evrov. Je pa seveda res, da so v tistih krajih plače razmeroma nizke, okoli 710 evrov, kar seveda omogoča, da si bosanski delovni človek zlahka privošči najemniško stanovanje. Tudi nakup nepremičnin v Sarajevu je seveda lažja naloga kot pri nas: v središču je kvadratni meter stanovanja okoli 1900 evrov. Večerja za dva stane 23 evrov, liter mleka je tri četrt, štruca kruha pa okoli pol evra.

Dunaj 2,73 Meščani zgodovinskega mesta že dolgo vedo in znajo zajeziti visoke cene stanovanj in najemnin. Če drugega ne, mora vsak investitor v nadstandardna stanovanja dodatno vložiti v stanovanja za manj premožne. Pri nas tako globoko še nismo padli, zato je odnos med mesečno plačo in najemnino na Dunaju veliko boljši kot pri nas. Drugače: Dunajčan zasluži okoli 2502 evrov na mesec in za mesečno najemnino porabi 914 evrov. Cene kvadratnih metrov za nakup stanovanja so na Dunaju sicer orjaške – okoli 9000 evrov za kvadrat.

Maribor 3,26 Kdor je pameten, ima v najemu stanovanje na Štajerskem, recimo v Mariboru. Plače so skoraj enake kot v Ljubljani, le 70 evrov nižje (1230 evrov), enosobno stanovanje v centru mesta vinske trte pa stane zgolj 377,78 evra na mesec. Če nepremičnine kupujete, je kvadratni meter stanovanja v centru po podatkih numbeo.com okoli 1987 evrov, kar je več kot pol ceneje kot v Ljubljani. Za kakšnih 15 evrov je cenejša tudi večerja za dva, cenejše je recimo tudi mleko in cenejši je kruh. Jasno, cenejše je gotovo tudi vino, ki ga ponujajo okoliški vinarji.