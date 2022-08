Kako strašna slepota je človeka!​

Ja, France, še vedno je tako. Nič se ni spremenilo. Slovenec sicer še ne mori Slovenca, brata, se pa po družbenih omrežjih zlivajo ostri besedni napadi, podtikanja in žalitve. Takšna pljuvanja in obrekovanja je bilo mogoče v tvojih časih slišati le po gostilnah za pijanimi omizji. Danes so vsepovsod in mnogo hujša. Morda zato, ker je na planetu več ljudi. V milijardah več, zato je tudi toliko več slepcev. Ne drznem si domišljati, da vidim jasno in brez popačenj. Tudi mene spodnese, zavede in zaslepi, a vem, da se zmorem popraviti in spremeniti. Sem odprta za raziskovanja, nove uvide in sveža spoznanja. In to je tudi edino, kar nas loči med sabo, ne barva kože, vera, kultura in politično prepričanje. Moram te razočarati, da dogmatizmi vseh vrst še vedno dušijo svet. Enoumja je obilje. Ene in edine zveličavne resnice. Pri vsakomur svoje.