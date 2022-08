Biti navijač nogometne Olimpije je mazohizem

Matjaž Homar alias Optažabar je 37-letni Lukovičan, po izobrazbi matematik, ki sebe in družino preživlja s poučevanjem matematike in fizike, ogromno časa pa posveča tudi zbiranju in objavljanju statistično zgodovinskih podatkov, vezanih na nogometni klub Olimpija. Za katerega navija.