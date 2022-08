Kaj vse se skriva pod (rdečo) preprogo?

Vsako leto ob koncu drugega tedna v avgustu Sarajevo, če povemo na kratko, postane središče regije. Tako je zaradi filmskega festivala. Letos je osemindvajseti po vrsti in počasi dobiva takšno patino, kakršno imajo podobne evropske fešte od Benetk do Berlina. Sarajevo, takšno, kakršno je, je danes mesto, ki se bori za obstoj med evropskimi prestolnicami in se pri tem srečuje z resnimi ovirami: najhujša posledica dejstva, da je bilo mesto oblegano tri leta in pol, je (predolga) vladavina retrogradnih nacionalistov.