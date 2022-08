Cepivo za covid je le obvoz

Ne farmacevtski gigant, pač pa dotlej majhno in relativno neznano nemško podjetje je bilo tisto, ki je v ključnem trenutku prineslo svetu olajšanje in prižgalo luč na koncu predora. V trenutku, ko se je zdelo, da smo obtičali v večnem zaprtju, ki nas edino varuje pred morda pogubno okužbo. Rešitev je prineslo majhno podjetje peščice entuziastov, ki so neomajno prepričani, da lahko rešijo svet največje tegobe današnjega časa. Ampak ne covida. Raka.