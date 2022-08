V oktobru bo DZ organiziral konferenco na temo otrok s posebnimi potrebami in otrok, ki živijo v revščini oz. nasilju. Za november pa Klakočar Zupančičeva napoveduje konferenco na temo zaščite in varstva živali. Predsednica DZ verjame, da lahko Inštitut 8. marec veliko pripomore k obema vprašanjema, z inštitutom pa bodo potekali pogovori tudi glede odprave diskriminacije in vzpostavljanja enakosti spolov v družbi.

V preteklosti je namreč inštitut opozarjal na potrebo po tem, da naj se v kazenskem zakoniku redefinira posilstvo, se angažiral pri referendumu glede zakona o vodah in pozival ljudi k udeležbi na volitvah, je dodala predsednica DZ.

Direktorica inštituta Nika Kovač je povedala, da se je v stavbi DZ v preteklosti počutila kot tujka, ob vstopu vanjo ji je bilo neprijetno in občasno tudi strah zaradi številnih napadov. Ti občutki je ne spremljajo več, ob tem pa ceni povabilo Klakočar Zupančičeve, saj parlament razume kot odprto institucijo, v kateri imajo mesto tudi ljudje, ki delajo na terenu in družbo potiskajo v smer socialne in strpne skupnosti. Pomembno se ji zdi, da ima civilna družba občutek slišanosti in da se vključevanje ljudi v kampanjo ne razume kot grožnjo oblasti, ampak kot sestavni del demokracije.

Klakočar Zupančič je poudarila, da ni nepomembno kako se človek v DZ počuti, saj mora biti hram demokracije prijazen, spoštljiv in varen. Upa, da bo poslancem v tem mandatu uspelo vzdušje v DZ izboljšati, med drugim tudi s spremembo poslovnika DZ na način, da bi kot celovit pravni akt vseboval tudi učinkovite sankcije.