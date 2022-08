Fama o kolesarjih​

Ironija usode je, da ima Ljubljana slabe štiri mesece po volitvah spet težave s kolesarji. Pravzaprav se zdi, da je to še ena redkih konstant v tem nadvse vihravem, v vseh pogledih muhastem polletju. Le da tokrat težava niso rdeči kolesarji, marveč – jah, z ironijo ta naša deželska usodica res ne skopari – modri in rumeni kolesarji. Predvsem tisti modri kolesarji so zdaj na udaru, tisti z velikimi torbami, polnimi hrane, na hrbtih in napisom Wolt, ki divjajo po ljubljanskih pešpoteh, slalomirajo med pešci in se na pločnikih zaletavajo v otroške vozičke in mamke, ki s trga trogajo domov solato in kislo zelje.