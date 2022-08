Savdska Evropa​

Ves balkanski internet je skočil pokonci zaradi izobraževalnega zemljevida, ki ga je evropska komisija nedavno objavila, da bi mladi spoznali Evropo. Na stiliziranem zemljevidu, ki je prilagojen mlajšim generacijam, je Evropa predstavljena preko stereotipov in simbolov vsake države, tako da med drugim Grčijo predstavlja Partenon, Italijo Kolosej, Francijo Eifflov stolp, Finsko severni jeleni, Slovenijo konj lipicanec, Hrvaško pa pes dalmatinec. Tukaj so še nizozemske vetrnice, danske lego kocke in španske flamenko kitare ter Pablo Picasso, Albert Einstein in Wolfgang Amadeus Mozart, pa tudi izmišljene osebe, kot so dedek Mraz, Don Kihot, Drakula, Asteriks, Ostržek in mala morska deklica. Dobra stara Evropa je tako posejana z znaki svoje identitete, le tam spodaj v jugovzhodnem kotu je velika zelena pustota, po kateri se klati veliki rjavi – medved.