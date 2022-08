Tegobe v deželi s praznim kadrovskim bazenom

Vsebina razprav o ključnih problemih na trgu delovne sile se je v minulem letu bistveno spremenila. Če smo bili do nedavnega vajeni brati in poslušati o težavah delojemalcev, ki ne morejo najti (primerne in pošteno plačane) zaposlitve, so zdaj delodajalci tisti, ki tarnajo. Ne najdejo ljudi, ki bi bili pripravljeni delati.