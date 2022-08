Zato je bila vroča zagovornica cepljenja in vseh ukrepov, ki so bili sprejeti, da bi z njimi zajezili širjenje bolezni, kar je jasno sporočila tudi na družbenih omrežjih, in je kritizirala proteste anticepilcev. Zatem se je za predano zdravnico začel pekel, po spletu in elektronski pošti ter na družbenih omrežji so proticepilci proti njej zagnali gonjo in grozili s smrtjo njej in njenim sodelavcem. Ker se je policija v Zgornji Avstriji, ki ji trenutno vlada koalicija ljudske in svobodnjaške stranke, slednja pa se je tudi edina v sosednji deželi solidarizirala s proticepilci, na njene prošnje za zaščito le medlo odzvala, češ da je pošiljatelje groženj s smrtjo nemogoče odkriti, zaščitijo pa jo lahko le s tem, da enkrat na dan preverijo v ordinaciji, ali je vse v redu, je sama poskrbela za varnostne ukrepe, najela varnostnike in za to iz lastnega žepa plačala 100.000 evrov. Konec junija je obupala in zaprla ordinacijo. Mesec dni pozneje si je vzela življenje.