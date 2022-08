Zadnja tri leta vodi oddelek, ki se pri regionalni vladi Santiaga de Chile ukvarja z odpornostjo mesta proti naravnim nesrečam, marca letos so jo dodatno pooblastili, da poišče načine, kako naj se mesto prilagaja ekstremni vročini. Huidobro-Tornvallova je ena izmed le petih uradnih »chief heat officers« na svetu, ki jih podpira Arsht-Rockefellerjev sklad, drugi delajo v grških Atenah, Miamiju (ZDA), Monterreyu v Mehiki in v Freetownu v afriški državi Sierra Leone.

Njihova naloga je, da mesta pripravijo na pogostejše vročinske valove in naredijo načrte, kako pred visokimi temperaturami zaščititi najbolj ranljive. Huidobro-Tornvallova pa v prestolnici Čila bije še posebno bitko, saj je s sodelavci ugotovila, da so vročinski otoki največkrat prav v revnejših predelih mesta, kjer je poseljenost gostejša in kvaliteta gradnje slabša. Za začetek so razvili posebno belo barvo, s katero lahko stanovalci teh predelov pobarvajo svoje pločevinaste strehe in si s tem nekoliko zmanjšajo hudo vročino v svojih domovanjih.