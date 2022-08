Oživel je naravni izvir Rižane

Po današnjem deževju je nekaj vode znova priteklo tudi iz naravnega izvira Rižane. Vode tako ni več treba dodatno črpati v strugo. Z Rižanskega vodovoda so sporočili še, da so si vsaj do druge polovice prihodnjega tedna oddahnili, saj se je raven podtalnice na vseh virih povečala. V Rižanski dolini zdaj črpajo 150 litrov vode na sekundo.