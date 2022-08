Rusija naj bi po poročanju tujih medijev pripravljala lažno pretvezo za operacijo na območju nuklearke. Ukrajinski center za strateško komuniciranje je namreč na Twitterju v četrtek objavil, da so zaposleni v objektu dobili »nepričakovan prost dan« in da so predstavniki ruskega jedrskega operaterja Rosatom »nujno« zapustili objekt.

»Ukrajinski obveščevalci verjamejo, da Rusi pripravljajo provokacijo (v objektu),« je tvitnil center.

Do opozorila je prišlo po tistem, ko je generalni sekretar ZN Antonio Guterres v četrtek dejal, da je resno zaskrbljen zaradi razmer v elektrarni. Na srečanju z ukrajinskim predsednikoma Volodimirjem Zelenskim in njegovim turškim kolegom Recepom Tayyipom Erdoganom v Lvovu je med drugim pozval, naj ruske sile zapustijo jedrsko elektrarno v Zaporožju na jugu Ukrajine.

V Moskvi obtožbe Ukrajine zavračajo in trdijo, da je Kijev tisti, ki v Zaporožju pripravlja »provokacijo«, s katero bi Rusijo obtožili, da je v elektrarni sprožila katastrofo. Strani se sicer že tedne medsebojno obtožujeta obstreljevanja območja okoli nuklearke, ki je največja elektrarna tega tipa v Evropi.

Rusija je tudi zavrnila pozive k popolni demilitarizaciji območja okoli jedrske elektrarne. To bi vodilo do povečanja tveganj in jo naredilo še bolj ranljivo, je dejal namestnik ruskega zunanjega ministra Sergej Rjabkov med današnjo oddajo 60 minut na televizijskem kanalu Rosija-1.

V jedrski elektrarni Zaporožje je nemogoče ustvariti demilitarizirano območje, saj jo pred katastrofo varujejo le ruski sistemi zračne obrambe, pa je izjavil član sveta nove proruske vojaško-civilne uprave te regije Vladimir Rogov.