Sum kršitve pogodbe pri izvajalcu izobraževanja digitalnih kompetenc

Služba vlade za digitalno preobrazbo nam je danes sporočila, da so med spremljanjem izvajanja aktivnosti, vezanih na izobraževanje odraslih, starih 55 let in več, na področju digitalnih kompetenc, odkrili nepravilnosti pri izvajalcu Smart Naris. Napovedali so, da bodo še danes pozvali Slovenski regionalno razvojni sklad kot skrbnika pogodb z izvajalci, da nemudoma začne postopek ugotavljanja morebitne kršitve pogodbe in skladno z ugotovitvami izvede morebiten odstop sodelovanja.