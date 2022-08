Odzivi Pjongjanga so sledili nekaj dni po tem, ko je južnokorejski predsednik Yoon Suk-yeol predlagal, da bi Seul pomagal severni sosedi s hrano, energijo in izgradnjo nove infrastrukture. V zameno pa bi se morala Severna Koreja odreči svojemu jedrskemu programu.

Sestra severnokorejskega voditelja Kim Yo-Jong je to ponudbo označila za »višek absurda« in zatrdila, da se njena država nima nikakršnega namena odreči svojemu jedrskemu programu v zameno za gospodarsko pomoč.

»Če pomislimo, da je ta načrt menjave gospodarskega sodelovanja v zameno za našo čast, naše jedrsko orožje, Yoonova velika želja, upanje in načrt, smo spoznali, da je resnično preprost in še vedno otročji,« je dejala. Dodala je, da med državama ne bo nikoli prišlo do pogajanj, če se bo denuklearizacija uporabljala za izhodišče.

Hkrati je obtožila jug, da reciklira predloge, ki jih je sever že zavrnil. Yoona pa je primerjala z »lajajočim psom« in dejala, da bi bilo za njegovo podobo bolje, če bi utihnil.

Južnokorejski predsedniški urad je že izrazil obžalovanje zaradi nesramnih pripomb Yo-Jongove, vendar je dodal, da ponudba gospodarske pomoči ostaja na mizi. »Severna Koreja s svojim ravnanjem nikakor ne prispeva k miru in blaginji na Korejskem polotoku ter k lastni prihodnosti, temveč le spodbuja izolacijo od mednarodne skupnosti,« so še zapisali v izjavi.