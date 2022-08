Huda ura v Kranju se je zjutraj ponovila, slaba vremenska napoved napoveduje pestro popoldne

Potem ko je narava včeraj popoldne kruto pokazala svoje zobe in je njeno besnenje v Mestni občini Kranj za seboj pustilo več kot 70 odkritih streh, podrta drevesa, poškodovana vozila in objekte ter odtrgane kable, si meščani niso oddahnili niti v noči na petek. Njihov spanec sta okoli 4. ure zjutraj znova prekinila močno neurje in sirena gasilcev, ki so hiteli na pomoč.