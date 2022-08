»Medresorska delovna skupina aktivno in zavzeto dela na pripravi novele zakona o spodbujanju digitalne vključenosti. Ocenjujemo, da bi lahko bila vsebinsko ta pripravljena v septembru – seveda pa temu sledijo roki za javno obravnavo, medresorsko usklajevanje, postopkovno obravnavo in sprejem,« so pojasnili na službi vlade za digitalno preobrazbo.

Da pripravljajo novelo zakona, je ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh naznanila junija. Pri tem je večkrat javno izrazila kritike na račun veljavnega zakona o spodbujanju digitalne vključenosti. Med drugim je mnenja, da je trenutni zakon, na podlagi katerega lahko osnovnošolci zadnje triade, dijaki in študentje od 15. junija koristijo digitalne bone za nakup računalniške opreme, po opravljenem brezplačnem izobraževanju pa bodo pozneje na voljo tudi starejšim od 55 let, diskriminatoren. Zakon zagotavlja denar za izvedbo tečajev za 5000 starejših, kar se ji zdi veliko premalo.

V začetku meseca je vladna služba objavila seznam izvajalcev izobraževanj za starejše, izvajalci pa so nato začeli z zbiranjem prijav.

»Mesta, ki so jih izbrani izvajalci že razpisali, so se dejansko hitro zapolnila,« so pojasnili na vladni službi. Po podatkih spletne strani o digitalnih bonih, je so trenutno zapolnjena vsa mesta pri 12 izmed 19 izvajalcih. Na vladni službi so ob tem poudarili, da nekateri izvajalci s prijavo začenjajo v teh dneh.

Zasedeni so tako na Ljudskih univerzah Ptuj, Krško, Ajdovščina, Murska Sobota, Velenje in Sežana, v Fundaciji Prizma, A. L. P. Peca, B&B, ZIK Črnomelj, OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica ter ZLU.

Zaradi omejenega števila prostih razpisanih mest za izobraževanja je prijavljanje na tečaje marsikje povzročilo težave in slabo voljo.

Iz družbe B&B, ki bo izobraževanja izvajala na območju Kranja, Cerkelj na Gorenjskem, Škofje Loke in Radovljice, so pred časom sporočili, da zaradi izredno velikega zanimanja za prijavo in omejenega števila razpisanih mest prihaja do nezadovoljstva in celo groženj njihovim sodelavcem s strani oseb, ki so ostale brez možnosti prijave.

Po poročanju nekaterih medijev so v zadnjih dneh na nekaterih vpisnih mestih po državi nastale velike gneče, zaradi majhnega števila prostih mest pa je prihajalo tudi do prerivanj.

Upravičeni prebivalci Slovenije se bodo lahko subvencioniranega neformalnega izobraževanja za dvig digitalnih kompetenc udeležili do 30. novembra letos. Pogoj za brezplačno udeležbo sta stalno prebivališče v Sloveniji in starost 55 let ali več na dan 12. marca letos. Udeležba na tem izobraževanju bo pogoj za vpis v informacijski sistem finančne uprave kot upravičenca do digitalnega bona 22, ki udeležencem omogoča nakup računalniške opreme.

Po zadnjih podatkih je bilo do 18. avgusta do 11. ure unovčenih 99.594 digitalnih bonov v skupni vrednosti 14,05 milijona evrov. Skupaj dodeljen znesek za digitalne bone je 33,29 milijona evrov.