Popravilo škode na cestah in mestni infrastrukturi bo trajalo leta, je dejala županja Nelsona Rachel Reese. Prebivalce je tudi pozvala k varčevanju z vodo, saj je zemeljski plaz poškodoval glavni vodovod.

Obilne padavine so prizadele tudi druge regije. Bližnje mesto New Plymouth na Severnem otoku je doživelo najbolj moker avgustovski dan od začetka beleženja. V 12 urah je padlo sto litrov dežja na kvadratni meter.

Skupaj pa so namerili celo več kot tisoč litrov dežja na kvadratni meter, kar je povzročilo velike pretoke vseh rek in obsežne poplave, je povedal nadzornik civilne obrambe Taranakija Todd Velvin.

Mesto Kaitaia blizu vrha Severnega otoka je bilo zaradi poplav in zemeljskih plazov odrezano od sveta, na skrajnem severu pa je brez elektrike ostalo približno 400 domov.

