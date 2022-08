Sodnik Bruce Reinhart je v četrtek na obravnavi prisluhnil argumentom v prid in proti objavi pisne izjave, ki navaja dokaze, zakaj obstaja razlog za preiskavo na Trumpovem posestvu Mar-a-Lago na Floridi, ki jo je Zvezni preiskovalni urad (FBI) izvedel v začetku meseca. Kot je dejal, bo morda odredil objavo popravljene različice omenjene izjave, ki ne vsebuje občutljivega gradiva, poroča španska tiskovna agencija EFE.

Reinhart je med več kot dveurnim zaslišanjem odredil ministrstvu za pravosodje, naj do 25. avgusta pripravi predloge za popravljeno ali redigirano različico izjave z označenimi deli, ki jih želi za zdaj skriti, so iz sodne dvorane poročali ameriški mediji.

Objavo dokumentov je zahtevalo več ameriških medijev, med njimi časnika New York Times in Washington Post ter televizije CNN, ABC in CBS. Odvetniki, ki zastopajo medijske hiše, so vztrajali, da je v interesu javnosti izvedeti razloge za preiskavo posestva nekdanjega predsednika ZDA, ki je brez primere v zgodovini države.

Predmet preiskave zaradi oviranja pravosodja

Ministrstvo za pravosodje je medtem opozorilo tveganja za preiskavo, ki jih predstavlja razkritje motivov za izvedbo racije na Trumpovem posestvu. Pri tem vztraja, da bi objava dokumentov lahko vplivala na prihodnje preiskave in sodelovanje prič.

Sodnik Reinhart kljub nasprotovanju ministrstva verjame, da obstajajo deli pisne izjave, ki bi jih bilo mogoče odpečatiti. Med obravnavo je priznal, da obstaja javni interes za seznanitev z informacijami, povezanimi s primerom, v katerega je vpleten Trump, ob tem pa tudi opozoril, da je preiskava javen proces.

Reinhart je sicer v četrtek dovolil objavo drugega dokumenta, ki navaja, da je bila preiskava FBI na Trumpovem posestvu povezana s kaznivimi dejanji, poroča EFE.

Pravosodno ministrstvo je pred tem v ponedeljek zavrnilo zahtevo več ameriških medijev in republikanskih članov kongresa po objavi dokazov, na podlagi katerih je sodišče izdalo nalog za preiskavo posestva Donalda Trumpa na Floridi, rekoč, da bi to lahko povzročilo »nepopravljivo škodo« za preiskavo.

Nalog za preiskavo in seznam predmetov, ki jih je FBI zasegel na Trumpovem posestvu, ki sta bila objavljena, pa kažeta, da je nekdanji predsednik ZDA predmet preiskave zaradi oviranja pravosodja in kršenja protivohunske zakonodaje.

Agenti FBI naj bi med preiskavo Trumpovega posestva tam zasegli enajst nizov zaupnih dokumentov, med njimi tudi take, ki so označeni kot posebej občutljivi, ker lahko ogrozijo nacionalno varnost ZDA. Še vedno sicer ni jasno, za kakšne dokumente natančno gre.