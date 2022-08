Najhuje je bilo na Korziki, kjer je neurje z vetrovnimi sunki, ki so dosegli hitrost do 224 kilometrov na uro, terjalo pet smrtnih žrtev. »Podatki o številu žrtev so začasni, saj reševalne službe še vedno iščejo pogrešane osebe,« je na novinarski konferenci povedal francoski notranji minister Gerald Darmanin in dodal, da je bilo ranjenih 20 ljudi, od tega štirje huje.

WATCH: A violent and unexpected storm battered the French Mediterranean island of Corsica on Thursday, killing at least five people. #Corsicapic.twitter.com/sjUcJsNjAJ — BNN Newsroom (@BNNBreaking) August 18, 2022

Oblasti so razglasile stanje naravne katastrofe, v iskanje pogrešanih pa so napotile 300 reševalcev, ki jim pomagajo helikopter in dve letali. V 36.000 od približno 47.000 gospodinjstev je oblastem uspelo znova vzpostaviti oskrbo z elektriko, v pričakovanju novih neurij pa so bile odrejene evakuacije več počitniških kampov.

Three people including a teenage girl and an elderly woman died as a violent storm that unleashed swirling, hurricane-force winds battered Corsica, leaving 45,000 households without electricity https://t.co/vM4qDyIE2mpic.twitter.com/NXWaQVS5OK — Reuters (@Reuters) August 18, 2022

Medtem sta ob jezeru v Šentandražu na avstrijskem Koroškem umrla dva otroka, še trije ljudje pa so umrli v Spodnji Avstriji, ker je nanje padlo drevo. 13 oseb je zaradi padajočih dreves utrpelo poškodbe, med njimi tudi pet otrok.

Neurje je prizadelo tudi severno in osrednjo Italijo, v Toskani pa so padla drevesa ubila dve osebi. Skupno je bilo ranjenih 20 oseb, zaradi dreves in poplav pa so bile zaprte ceste in prekinjen železniški promet. Močan veter je med drugim zajel Benetke, kjer so z zvonika na Trgu svetega Marka odpadli kosi opeke.

A Ferris wheel spinning out of control in Italy as storms sweep across Europe. If this isn't a symbol of the modern world, or what Buddha called, 'the raging torrent.' https://t.co/NdCMaWhFTj — Stuart Wood (@stuiewood) August 19, 2022

V Italiji so gasilci v četrtek opravili več kot 150 intervencij v deželah Ligurija in Toskana, neurja pa so močno prizadela tudi Emilijo-Romanjo.

Evropa se sicer že vse poletje spopada z ekstremnimi vremenskimi razmerami, od rekordnih temperatur in suš do poplav in neurij. Ob tem strokovnjaki opozarjajo, da so ekstremni vremenski pojavi so v zadnjih letih postali intenzivnejši in pogostejši predvsem zaradi podnebnih sprememb, ki jih povzroča človek.