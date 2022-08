Divjal zaradi »bolnega« otroka

Policija, reševalci in gasilci zadnja leta v primeru nesreč vse bolj opozarjajo na vzpostavljanje reševalnega pasu na avtocestah. Stanje se iz meseca v mesec izboljšuje, vendarle pa ostaja ogromno voznikov, ki se ob zastoju ne razvrstijo pravilno ali pa se celo »prilepijo« na zadek reševalnega vozila in v njegovi družbi drvijo mimo kolon. Z enim takim so imeli pred dnevi opravka gorenjski prometni policisti. Tujca so ustavili, on pa se je izgovoril, da je mimo stoječih vozil brzel zato, ker njegov otrok potrebuje zdravniško pomoč. Ker policisti skrbijo za varnost in zdravje vseh, so avtu zagotovili spremstvo do bližnje zdravstvene ustanove. Tam pa šok – moški je zdravniško pomoč odklonil. Povsem razumljivo so posumili, da jim je zgodbo o bolnem otroku le napletel in da je bil njegov namen le prehiteti kolono. Oglobili so ga, voznik pa je kazen takoj poravnal. Le kak teden prej je po omrežjih krožil posnetek še enega voznika, ki je kar 20 kilometrov vozil za rešilcem. Takšno zgražanja vredno, moralno sporno in nevarno početje se kaznuje s 300 evri kazni. Za nevzpostavitev reševalnega pasu je za odtenek nižja, 200 evrov.

Izgubil ponaredke

Običajno so tisti, ki izgubijo denarnico, nadvse srečni, če jo nekdo najde in jim jo vrne. A ne Velenjčan, ki smo mu posvetili današnjo drugo zgodbo. Nek občan je pred dnevi ob cesti našel denarnico in jo, ker spoštuje zakon, nesel na najbližjo policijsko postajo. Marsikdo bi se verjetno odločil drugače in bi iz nje izmaknil kakšen bankovec, ki jih je bilo baje na pretek. A še dobro, da ni! Lahko bi se namreč dobro zafrknil. Poleg osebnih dokumentov je bilo namreč v denarnici večje število bankovcev, med njimi tudi ponarejeni za 100 in 200 evrov in sicer v vrednosti 1200 evrov. Z odredbo sodišča so lastnika obiskali na domu, v hišni preiskavi pa našli še za 2800 evrov ponaredkov. Osumljenca bodo kazensko ovadili zaradi suma ponarejanja denarja, za kar mu grozi od šestih mesecev do osem let zapora.

Spopad zaradi ležalnika

Na Hrvaškem se že hvalijo z rekordno turistično sezono, k njim na morje prihajajo obiskovalci od blizu in daleč, ki jih vrtoglave cene v restavracijah, kakor tudi nekaterih trgovinah, niti ne motijo tako zelo. Malo bolj jih pomanjkanje prostora za ležanje na plažah, zato si mnogi zgodaj zjutraj, ko večina še spi, prostor na tleh rezervirajo z brisačo. V nekaterih krajih prekrškarjem sedaj grozijo z dvesto evri kazni, na Krku pa redarji vsako jutro poberejo »pozabljene« stvari in jih odpeljejo v daljne skladišče. Se pa policija ukvarja tudi z obračuni na plaži – v Makarski sta se zaradi ležalnika spopadla moška, pri čemer je Nemec obležal lažje poškodovan. Napadel naj bi ga koncesionar, ki je izposojal ležalnike. Brez njih na tisti plaži turisti ne morejo ležati. Policija je ogradila kraj spopada, kjer so poročali tudi o krvavih madežih, 45-letnika pa odvedla pred sodnika za prekrške. Podobni obračuni so na območju stalnica.

Trupli otrok na dražbi

Novozelandska družina si zagotovo želi, da na dražbi predmetov iz nekega skladišča ne bi nabavila prikolice blaga, na kateri so bili tudi kovčki s človeškimi ostanki. Te so odkrili šele doma, ko so kovčke odprli. Sosedje so sicer že pred tem poročali o grozljivem vonju, ki se je širil iz njihove hiše, eden od njih, zaposlen v krematoriju, pa je smrad nemudoma prepoznal. Zgodba se je dodatno zapletla, ko je preiskava pokazala, da sta v kovčkih trupli otrok, starih med pet in deset let, vanju pa naj bi ju stlačili že tri ali štiri leta nazaj. Preiskava še poteka, v prvi prsti morajo identificirati otroka.

Najemnino plačal z drogo

S Hrvaške prihaja še ena zanimiva zgodba. Policija je namreč v hišni preiskavi odkrila manjše količine marihuane in amfetaminov, pa tudi nekaj naprav za proizvodnjo oziroma prodajo droge. Ugotovili so, da en 44-letnik drugemu najemnine ni plačeval v denarju, temveč kar z drogo. Oba so prijeli.