Čeprav je novi trener Maribora Damir Krznar pred tekmo z romunskim prvakom Clujem opravil le dva treninga z ekipo, je pred tekmama leta, ki lahko prineseta evropsko jesen, izžareval samozavest in odločnost. Medtem ko je njegov predhodnik Radovan Karanović pred vsako domačo evropsko tekmo napovedoval, da je najpomembneje ostati neporažen, je Krznar uporabil drugačno retoriko. »Ker ni več pravila o golu v gosteh, ne bi več uporabljal teorije, da doma ne smemo izgubiti, ampak doma moramo zmagati. Maribor se mora na vsaki tekmi postaviti v vlogo favorita in pokazati željo po prevladi na igrišču. Ne bomo čakali na napako tekmeca, ampak jo skušali izzvati,« je taktični načrt razkril 50-letni Krznar in v dvoboju z Romuni stavil na energijo, tek in željo po uspehu. Že tako zdesetkana ekipa zaradi poškodb (Jug, Milec, Watson, Pihler, Šturm) je bila zaradi kartonov oslabljena še za poveljnika obrambe Nemanjo Mitrovića (na njegovem mestu je zaigral Sven Šoštarič Karić) in najbolj kreativnega vezista Jana Repasa. Presenečenje v prvi enajsterici je bil 17-letni Tine Čuk, ki je doslej v članski konkurenci odigral le 45 minut konec julija proti Kopru, a je bila preizkušnja zanj prehud zalogaj. Zasedba je bila zelo mlada, saj je bila povprečna starost 22,6 leta.

Cluj, ki je poleti igral pripravljalne tekme tudi v Sloveniji, je bil oslabljen za poškodovanega napadalca in najboljšega strelca kluba, Hrvata iz Istre Gabriela Debeljuha, ki nikoli ni zaigral v prvi hrvaški ligi, saj je že zelo mlad odšel v Italijo. Člana kluba sta tudi dva znanca s slovenskih igrišč Karlo Bručić, ki je v lanski sezoni igral za Koper, in Lovro Cvek, nekdanji igralec Zavrča, Aluminija in Celja. Trener Dan Petrescu, ki nerad potuje z letalom, zato se je v skoraj 800 kilometrov oddaljeni Maribor pripeljal kar z avtomobilom, je stavil na težave slovenskih prvakov v letošnji sezoni, ko težko dosega zadetke in jih prejema po prekinitvah.

Cluj je takoj potrdil tisto, kar je pokazala mariborska analiza pred tekmo. Jedro sestavlja sedem igralcev, ki že dolgo časa igrajo skupaj, zato je bil dober v organizaciji igre. V obrambi je bil čvrst, po izgubljeni žogi zelo agresiven, v napadalnih akcijah se je vse vrtelo okrog 36-letnega Deaca. Cluj je imel nekaj obetavnih napadov, vendar ni prišel do velike priložnosti, saj je premešana obramba pod taktirko Uskokovića delovala zanesljivo in kompaktno. Priložnost prvega polčasa je imel Maribor v 32. minuti, ko je prišel Božič povsem neoviran do strela, vendar je žogo usmeril preveč po sredini, da se je s parado izkazal Italijan v golu Cluja Scuffet. To je dalo zagon Mariboru, ki je deloval bolj kompaktno kot na prejšnjih tekmah, vendar je bilo premalo samozavesti in kreativnosti s potezo več v ogrožanju gola Cluja. Tudi v drugem polčasu sta moštvi predvsem pazili, da ne prejmeta gola. Maribor je prišel do nove velike priložnosti v 82. minuti, v kateri je Scuffet s sijajno obrambo dobil še drugi dvoboj z Božičem po strelu z 18 metrov. Remi je pravičen izid.

Med 4000 gledalci, kar je podpovprečen mariborski obisk za evropske tekme, so bile seveda najglasnejše Viole, ki so izobesile dva napisa – Jug je srce Maribora, mi smo srce juga. Ko klub trpi, ostanemo samo mi! Za Maribor so igrali: Bergsen, Žinič, Šoštarič Karić, Uskoković, Sikošek, Antolin, Vidaković, Čuk (od 60. Kronavater), Božič (od 88. Laušić), Brnić, Baturina (od 75. Sirk). Povratna tekma bo v četrtek v Cluju.