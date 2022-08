Redke so slovenske atletske kolajne na evropskih prvenstvih. Skakalka ob palici Tina Šutej, ki je bronasto kolajno prejela včeraj nekaj po 19. uri, je osvojila šesto v času samostojnosti, skupno pa deveto. Še nikoli v dolgoletni zgodovini evropskih prvenstev v atletiki se ni zgodilo, da bi se Slovenija z enega prizorišča vrnila z dvema kolajnama. Zaključno žogico za mejnik bo imel drevi Kristjan Čeh, ki ga ob 20.20 na olimpijskem stadionu v Münchnu čaka finale v metu diska. Letošnji svetovni prvak je že v kvalifikacijah z dosežkom 69,06 metra dosegel rekord evropskih prvenstev in potrdil vlogo prvega favorita.

Ko bi tršo palico vzela prej

Koliko v športu štejejo izkušnje, je v izjemnem finalu skoka ob palici, v katerem so nebeški troboj uprizorile Finka Wilma Murto, Grkinja Aikaterina Stefanidi in Tina Šutej, pokazala 33-letna slovenska skakalka. S podplatom sprinterice si je namreč med ogrevanjem globoko zarezala v desni del dlani. »Ko se mi je pripetila nesreča, sem bila najprej v šoku. Nato sem se umirila in si rekla, da se moram znajti v položaju, v kakršnem sem. Če bi se urezala dva centimetra bolj proti sredini dlani, bi končala na urgenci in v finalu skoka ob palici sploh ne bi nastopila. Ko sem močno okrvavljena pristopila k medicinskemu osebju, sem jih najprej vprašala, če imajo tako imenovano klipsno, s katero bi mi skupaj pripeli kožo. Odgovorili so mi, da moram v bolnico na šivanje. Rekla sem, da ni govora, saj moram nastopiti v finalu. Vem, kako bi bila razočarana, če bi se vrnila domov brez kolajne,« je dramo med ogrevanjem opisovala Tina Šutej.

Ljubljančanka je morala odmisliti bolečino in močno krvavenje na desni roki ter se podati v boj. Med tekmo so ji še štirikrat zamenjali obvezo, kar ji je preprečevalo, da bi bila maksimalno osredotočena na svoje delo. Kljub temu je s preskočenimi 475 centimetri le za centimeter zaostala za svojim državnim rekordom na prostem, medtem ko je v dvorani že preskočila 480 centimetrov. »Ponosna sem, da sem v Münchnu pokazala svoje najboljše skoke sezone, žal pa mi je tretjega spodletelega poskusa na 480 centimetrov. Morda mi je zmanjkalo nekaj odstotkov zbranosti, ki sem jih po nesreči izgubila v kvalifikacijah. Trener me je skušal že prej spraviti na tršo palico, s katero sem v tej sezoni skakala le enkrat. Glede na vse težave med tekmo sem se odločila, da jo vzamem pri tretjem poskusu na 480 centimetrov. Malo mi je zmanjkalo, zato mi je žal, da se za takšen korak nisem odločila že prej,« je tekmo podoživela Tina Šutej ter, preden se je odpravila na šivanje, ponosno končala: »Vse moje misli so bile usmerjene k zlati kolajni. Glede na razplet tekme lahko rečem, da sem osvojila bron, ne izgubila zlata. Nova evropska prvakinja me ni presenetila. Finka je že pred leti s 472 centimetri postavila svetovni mladinski rekord, nato pa njen razvoj ni šel v želeni smeri. Kot kaže, je vztrajala ter v Münchnu eksplodirala.«

Slab začetek, dober konec

Trener Milan Krajnc je postal najtrofejnejši slovenski atletski trener na evropskih prvenstvih, saj je osvojil kolajno že pred šestimi leti v Amsterdamu s skakalcem ob palici Robertom Rennerjem. »Začelo se je slabo, končalo zelo dobro. Tina je skakala najbolje v sezoni, končala tik pod osebnim rekordom. Že v kvalifikacijah je pokazala, da je zelo izkušena. Morda bi lahko prej zamenjala tršo palico, a ji v okoliščinah, v katerih se je znašla, nimam česa očitati, temveč sem lahko nanjo ponosen,« je bil čustven Milan Krajnc. Poleg nove evropske prvakinje je pohvalil tudi Aikaterino Stefanidi, za katero pravi, da ni več v formi, v kakršni je bila, ko je pred šestimi leti v Riu de Janeiru postala olimpijska prvakinja, a na velikem tekmovanju iz sebe mojstrsko iztisne maksimum.

V včerajšnjih kvalifikacijah sta si nastop v finalu priborili Maruša Mišmaš Zrimšek v teku na 3000 metrov z zaprekami (9:46,06) in Martina Ratej v metu kopja (58,86). Grosupeljčanka je med najboljših 15 tekmovalk napredovala po času, potem ko je v svoji skupini zasedla osmo mesto (skupno je dosegla 13. čas). Martina Ratej, ki se vrača po dopinškem prekršku, je bila z najboljšim dosežkom sezone v kvalifikacijah sedma. Za največje razočaranje je v slovenski reprezentanci poskrbela Anita Horvat. Finalistka zadnjega svetovnega prvenstva na 800 metrov je namreč v ciljni ravnini padla ter bila s časom 2:23,76 zadnja. V kvalifikacijah so včeraj od slovenskih atletov zaključili nastop še Jerneja Smonkar (2:03,24), Veronika Sadek (2:04,57) in Jan Vukovič (1:48,88) na 800 metrov, svetovni mladinski podprvak na 400 metrov z ovirami Ian Matic Guček (49,93) ter Robert Renner v skoku ob palici (530 centimetrov).

Evropski prvaki so včeraj postali Poljak Wojciech Nowicki (82 m) v metu kladiva, Norvežan Jakob Ingebrigtsen (3:32,76) na 1500 m, Nemka Konstanze Klosterhalfen (14:50,47) na 5000 m in Belgijka Nafissatou Thiam v sedmeroboju.