Proizvajajo ob koncih tedna, ko so stroški nižji

Podjetja so zaskrbljena, zaradi strme rasti stroškov energentov so nekatera že začela ustavljati proizvodnjo. Po administrativni določitvi cen električne energije za gospodinjstva in male poslovne odjemalce je vlada sprejela še ukrepe za pomoč gospodarstvu. Po nekaterih ocenah so nezadostni.