Že 26. festival Dnevi poezije in vina bo med 22. in 27. avgustom, torej od ponedeljka do prihodnje sobote, na Ptuju in še v nekaterih drugih krajih v Sloveniji in Avstriji znova gostil priznane pesnice ter pesnike z vsega sveta – seveda pa tudi razne izbrane domače vinarje. Letošnja posebna gosta sta ameriška pesnica Carolyn Forche in poljski pesnik Tomasz Rožycki. »Festival vsekakor izstopa po jasnosti koncepta ter veličini pesniških imen, ki jih pripeljemo,« je na predstavitvi menil njegov programski vodja Aleš Šteger. »Trudimo se biti povezovalna točka in inkubator idej, tokrat uvajamo nekaj novih formatov, poseben poudarek pa med drugim namenjamo poeziji in rapu.«

Več kot 60 dogodkov

Nova kuratorka Kristina Kočan pravi, da je s posebnim veseljem sprejela izziv kuriranja festivala, na katerem je doslej sodelovala v različnih vlogah, tudi kot gostujoča pesnica. »Festivalu odlično uspeva, da že vrsto let ohranja kontinuiteto – s tem, ko goste vsako leto izbere drug kurator, pa je tudi vsakič drugače uglašen. Pri izbiri se mi je zdela najbolj pomembna kakovost, pa tudi to, da je nabor avtorjev generacijsko, kulturno, politično in družbeno raznovrsten, njihove poetike pa dovolj raznorodne.« Kot je dodala, je izbrala avtorje, ki so samosvoji in jih zanimajo sveži pristopi, enako pomembno pa se ji je zdelo, da so med njimi tudi pesniški glasovi iz krajin majhnih jezikov – tako bodo lahko obiskovalci med drugimi slišali katalonski, galicijski, frizijski in irski jezik.

Glavnina dogajanja Dnevov poezije in vina bo znova na Ptuju, nekateri dogodki pa bodo potekali tudi v Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti, Krškem, Vitomarcih, Ormožu, Petanjcih in pa avstrijski Potrni. Skupno se bo zvrstilo več kakor 60 festivalskih dogodkov, med njimi seveda tudi večerna pesniška branja in pogovori s pesniki, oživljene prevajalske delavnice pa bodo v znamenju katalonskega jezika. Z dvema novima programskima sklopoma, to sta Pesniški posvet ter Poezija, glasba in vino, želijo povezati raznolike umetniške prakse ter spodbuditi dialog.

Festival nadaljuje tudi tradicijo Odprtega pisma Evropi, s katerim v zadnjih letih izbrani pesniki in pesnice nagovarjajo Evropo ter pri tem izpostavijo probleme, ki se jim zdijo najbolj pereči. Letošnje, sicer že šesto pismo je napisala galicijska pesnica in aktivistka Chus Pato, ob odprtju festivala pa ga bo tudi prvič javno prebrala. Festival se bo sklenil z vinsko-kulinaričnim dogodkom Poezija vina.