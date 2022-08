Krstna izvedba olimpijske discipline v športnem plezanju na evropskem prvenstvu v Münchnu se ni razpletla še s šestim slovenskim odličjem. Edini slovenski finalist Luka Potočar, ki se je v finale najboljše osmerice prebil z drugim rezultatom, je v kombinaciji balvanskega in težavnostnega plezanja zasedel peto mesto. Evropski prvak je postal Avstrijec Jakob Schubert, ki je v razburljivi tekmi ugnal Čeha Adama Ondro in Španca Alberta Ginesa Lopeza. Slovensko športno plezanje je včeraj prejelo prestižno priznanje. Po podelitvi najboljših v olimpijski disciplini je slovenski selektor Gorazd Hren prejel priznanje za najboljšo reprezentanco na Bavarskem. Slovenija je namreč v osmih končnih odločitvah po zaslugi Janje Garnbret osvojila tri zlate kolajne ter dve srebrni (Luka Potočar v težavnosti in Mia Krampl v olimpijski disciplini). »Ne spominjam se, da bi na katerem velikem tekmovanju podelili priznanja najboljši reprezentanci. A nimam nič proti, da so v Münchnu. Lahko smo ponosni na dosežke. Seveda bi lahko dosegli še več, a je bila realizacija zelo dobra,« je se je veselil Gorazd Hren.

V balvanih še ni konkurenčen

Edini slovenski finalist nove olimpijske discipline Luka Potočar je slabo začel tekmovanje, saj je med vsemi osmimi plezalci dosegel sedmi rezultat. Na prvem balvanu je dosegel le prvo cono, za katero je prejel tri točke. Vrha ni osvojil le še Italijan Filip Schenk, medtem ko je preostala šesterica splezala do vrha. Na drugem balvanu je osvojil vrh le Jakob Schubert, ki pa se mu je nepričakovano, tako kot njegovemu rojaku in evropskemu prvaku v balvanskem plezanju Nicolaiu Uzniku, zataknilo pri tretjem balvanu. Le-tega je osvojila preostala šesterica, tudi Luka Potočar. Vrh četrtega balvana je osvojilo pet plezalcev, s po tremi pa so bili pred težavnostnim plezanju v vodstvu Adam Ondra (80,7), Francoz San Avazou (80,6), Jakob Schubert in Francoz Mejdi Schalch pa sta zbrala po 80,5 točke. Po dva balvana sta do vrha preplezala olimpijski prvak Španec Alberto Gines Lopez (61,7) in Nicolai Uznik (61,4), na repu finalistov pa sta bila z enim vrhom Luka Potočar (36,8) in Filip Schenk (33,6).

Težavnostno plezanje je premešalo vrstni red, nihče izmed plezalcev pa ni osvojil vrha. Luka Potočar je s peto oceno v težavnosti napredoval na peto mesto. »Olimpijski format je le potrdil moje domneve pred tekmo. Trenutno sem v balvanskem plezanju premalo konkurenčen, da bi se lahko potegoval za najvišja mesta. S samim plezanjem sem sicer zadovoljen, žal mi je le, ker nisem osvojil vrha prvega balvana, ki je bil dostopen,« je včerajšnji nastop komentiral Luka Potočar. »Z nastopi na evropskem prvenstvu sem zelo zadovoljen. Osvojil sem naslov evropskega prvaka v težavnosti ter dobil voljo za napredek v balvanskem plezanju, s katerim bom lahko bolj konkurenčen v olimpijski disciplini,« je pripomnil slovenski plezalec.

Več časa počitku

Po prespani noči po treh osvojenih zlatih kolajnah najboljše športne plezalke v Münchnu nam je na Kraljevem trgu strnil vtise trener Janje Garnbret Roman Krajnik. »Odkrito povedano, si z Janjo nisva povsem predstavljala, kako naporno prvenstvo naju čaka. Prav ves čas sva v pričakovanjih na tekme zgolj poslušala besede zmaga, prvo mesto, naslov prvakinje. Morda še najbolj pred olimpijsko kombinacijo. Drži, da je bila Janja prepričljiva na vseh tekmah. Toda prav nova verzija olimpijske kombinacije je pokazala, da odločajo res najmanjše malenkosti, lahko že en poskus v balvanih. Poleg tega med samim tekmovanjem Janje še nikoli nisem videl tako izmučene. Ko sva šla dan pred olimpijsko kombinacijo na lažji trening, preprosto ni mogla plezati. Dejala je, da bi glava sicer rada, telo pa naporov ne zmore. Kako se je počutila po treh naslovih evropske prvakinje, največ povedo njene besede po zadnji tekmi. Rekla je, da je München oddelala z izkušnjami, ne pa z užitkom, ki jo sicer krasi v karieri.«

Roman Krajnik pravi, da se bosta morala s Korošico v naslednjih dneh posvetiti počitku bolj, kot sta načrtovala. S slovenskimi športnimi plezalci se veselijo naslednje tekme svetovnega pokala, ko bodo čez dva tedna najboljši športni plezalci na svetu tekmovali na premierni tekmi svetovnega pokala v težavnosti. Po Kopru bo Janja Garnbret nastopila še na dveh tekmah v težavnosti, in sicer Edinburghu in Džakarti.

Anja Osterman v finalu S tekmovanji so na evropskem prvenstvu včeraj začeli kajakaši in kanuisti na mirnih vodah. Glavni slovenski up za visoke uvrstitve – kajakašica Anja Osterman – je svoje delo v kvalifikacijah na 500 metrov opravila z odliko, saj je v svoji skupini osvojila prvo mesto ter se neposredno uvrstila v nedeljski finale. Kajakaša Rok Šmit, ki je bil na 500 metrov v svoji skupini tretji (kasneje se je uvrstil v finale B), in Jošt Zakrajšek na 1000 metrov – bil je peti – pa morata tekmovanje nadaljevati v polfinalu. V dodatnem boju za uvrstitev med najboljših 16 parov sta včeraj dopoldan na Königsplatzu igrali odbojkarici na mivki Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin. Slovenki sta gladko z 0:2 (-12, -17) po 33 minutah igre izgubili proti ukrajinskima sestrama dvojčicama Ini in Irini Mahno. Včeraj so z evropskim prvenstvom v gimnastiki začeli tudi telovadci. Slovenijo sta med člani zastopala le dva telovadca. Nikolaj Božič je na parterju prejel skromno oceno 10,833, Luka Bojanc pa na krogih 12,900.

EP v številkah Olimpijska kombinacija v športnem plezanju za moške: 1. Schubert (Avs) 175,6, 2. Ondra (Češ) 170,8, 3. Gines Lopez (Špa) 151,7, 4. Schenk (Ita) 123,7, 5. Potočar (Slo) 121,9, 6. Avezou 120,7, 7. Schalck (oba Fra) 95,6, 8. Uznik (Avs) 62,5.