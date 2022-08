Po približno pet ur trajajočih pogovorih srbskega predsednika Aleksandra Vučića in kosovskega premierja Albina Kurtija se je po več kot letu dni obnovljeni dialog med Beogradom in Prištino končal brez preboja. Še pred začetkom srečanja je visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell obe strani pozival k fleksibilnosti, hkrati pa ocenil, da je napočil čas za normalizacijo odnosov. V kratkem pogovoru s kosovskim premierjem Kurtijem pred začetkom dvostranskih in tristranskih srečanj je dejal, da okrepitve Natovih enot na Kosovu ne bodo potrebne, na kar se je Kurti odzval z besedami: »Upam, da ne.«

Brez stiska rok

Srečanje med Vučićem in Kurtijem se je začelo brez stiska rok in, kot je ob srečanju kosovskih in srbskih političnih predstavnikov že v navadi, brez zastav ali tablic z imeni za pogajalsko mizo. Poleg Borrella je na srečanju sodeloval še posebni odposlanec EU Miroslav Lajčak, pridružil pa se jim je tudi posebni ameriški odposlanec za Balkan Gabriel Escobar, ki se je z Vučićem in Kurtijem ločeno sestal že v sredo, po njunem srečanju z generalnim sekretarjem Nata Jensom Stoltenbergom, ki je obe strani pozval k umiritvi razmer po napetostih konec julija, ki so izbruhnile zaradi odločitve kosovske vlade, da bodo morali tudi srbski prebivalci Kosova na svojih vozilih imeti kosovske in ne srbskih registrskih tablic, prav tako bodo morali začeti uporabljati kosovske osebne dokumente.

Toda srečanje, za katerega Borrell ni skrival, da ni bilo običajno, temveč primer kriznega upravljanja, se je končalo brez kompromisov in doseženih dogovorov. Srbski mediji blizu Vučiću so poročali, da je kosovski premier Kurti zavrnil vse kompromisne predloge. Kakšne predloge sta Vučić in Kurti predstavila na srečanju, Borrell ni pojasnil. Kurti je zavrnil možnost, da bi se odpovedal uveljavitvi vladnega sklepa, da morajo tudi srbski prebivalci Kosova začeti uporabljati kosovske registrske tablice (uveljavitev sklepa je bila po nemirih preložena na 1. september), srbski predsednik Vučić pa je opozoril, da devet let po dogovoru še vedno ni udejanjena odločitev o oblikovanju zveze srbskih občin na severu Kosova. Do razhajanj pri slednjem vprašanju prihaja zaradi obsega pooblastil oziroma samouprave, ki naj bi jim bila priznana.

Borrell: Čas je za iskanje rešitev

Borrell je po pogovorih dejal, da imajo do 1. septembra čas, da najdejo rešitev. »To ni konec zgodbe. Pogovori se bodo nadaljevali v prihodnjih dneh. Čeprav danes ni bilo dogovora, nisem obupal,« je dejal visoki zunanjepolitični predstavnik EU, ki je še enkrat jasno povedal, da bosta obe strani odgovorni za morebitno zaostrovanje razmer na severu Kosova. V času, ko je z rusko invazijo v Ukrajini vojna spet potrkala na vrata Evrope, trenutek ni primeren za zaostrovanje napetosti, temveč za iskanje rešitev, je poudaril Borrell. Oba voditelja naj bi po Borrellovih interpretacijah srečanja razumela, da alternative dialogu ni. Če glede vprašanja registrskih tablic in zveze srbskih občin včeraj niso našli dogovora, pa sta se Vučić in Kurti strinjala, da okrepita stike za hitrejše napredovanje procesa normalizacije odnosov med Beogradom in Prištino.

Po koncu pogovorov ne srbska delegacija ne kosovska delegacija nista pojasnili, kaj se je dogajalo na srečanju. Vodja srbskega urada za Kosovo in Metohijo Petar Petković je zgolj sporočil, da se je srbska delegacija zavzemala za mir, stabilnost in kompromisne rešitve, zato bo predsednik Vučić še do danes ostal v Bruslju. Pozneje je Vučič vendarle sporočil, da še upa na kompromis. Danes popoldne naj bi po vrnitvi v Beograd imel nagovor ljudstvu, enega izmed pomembnejših v svoji karieri, so še poročali iz srbske delegacije. Za nedeljo pa je sklical sestanek z vsemi političnimi in občinskimi voditelji s severa Kosova in tamkajšnjimi direktorji bolnišnic.