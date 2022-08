Se pa najdejo tudi takšni, ki so na počitnicah že drugič, tako da nam v tem poletnem času še enkrat mahajo s hrvaških plaž. Ena takšnih je Manca Špik, ki je znova tam, kjer se najbolje počuti – na morju, kjer v senčki uživa in počne mnogo stvari, kakor so zapisali na portalu govori.se. Seveda so svoje zveste bralce in gledalce nemudoma razsvetlili, kaj vse se dogaja s priljubljeno pevko, ki se nahaja na otoku Krku. »Mene spraviš iz sence samo, če je treba v vodo! Tole je moj 'happy place', le streljaj proč od naše samotne plažice in tu prebijem največ časa. Veliko berem, poslušam podcaste in tudi snujem nove pesmi. Narava me zelo pomirja in inspirira. Prav tule sem pred nekaj dnevi sestavila čisto novo melodijo za mojo pesem, ki prihaja že septembra!« je v svojem javljanju sončnega raja navdušeno razlagala Manca.

Zlatko dolgo časa zdrži na plaži

V precej podobnem življenjskem ritmu so v Novigradu, kjer ima vikend pribežališče, zmotili še Zlatka Dobriča, ki je v svoji glasbeni karieri nanizal kar nekaj hitov in se dotaknil src številnih poslušalk in poslušalcev, kot so mu polaskali na spletnem mestu žurnal24.si. Opravičili so ga, da sicer v zadnjih letih ni toliko na glasbenih odrih kot prej, a, kot so še dodali, se z glasbo ni nikoli prenehal ukvarjati. »Da, kar veliko se vozim od Ljubljane do Novigrada, kjer imamo stanovanje. Seveda v tem poletnem času večkrat skočim na morje, kadarkoli mi pač čas to dopušča, ker tam resnično uživam. Sem pa takšen, da se pravzaprav lahko dobro počutim, kjerkoli sem. Lahko sem ves dan deloven v svojem lokalu, lahko celo noč na odru pojem in zabavam ljudi, znam pa tudi lenariti. Ves dan lahko ležim na plaži, meditiram in opazujem morje. Žena se mi čudi, da sem lahko tako dolgo na plaži,« je razložil Zlatko in še navrgel, da je zadnjo pesem posnel pred dvema letoma. Nekdanjo poklicno lepotico Iris Mulej pa so tajni agenti portala govori.se odkrili nekje na medmrežju, kako nekje ob morju sreba rdeče obarvan koktejl, in k njeni fotografiji pripisali, da je vedno elegantna, zato koktejli pašejo tudi k njenemu stilu. Nato pa smo še izvedeli, da je dobra mamica in žena ter družinski človek, ki rad uživa v udobju svojega doma. »Vedno je urejena in prav tako je vedno urejen njen dom. Skrbi za svoja dva otroka in seveda tudi za moža. In on za njo. Ima lepo življenje v miru in vse, kar pokaže nam, se sama odloči. Ostale njene stvari ostajajo intimne in skrite. A vseeno nam je pokazala, da obožuje tudi koktejle,« se je glasil zapis o Iris in njeni neznani rdeči mešanici v kozarcu.

Damjana Golavšek s pitonom namesto ogrlice

Zdaj pa pobegnimo s hrvaških plaž v domače loge. Damjana Golavšek je redne akterje poletnega bralnega krožka navdahnila s posebno fotografijo, ob kateri so v reviji Suzy zapisali, da bi se marsikomu ob pogledu nanjo in njenega moža Čarlija Novaka naježila koža, saj se je pevka brez zadržkov iz oči spoznala s hladnokrvnim plazilcem, ki je strah in trepet večine ljudi. No, Čarli in Damjana nista te vrste strahopetca, zato sta se s pitonom Hermanom, ki je hišni ljubljenček prijateljevega sina, precej dobro razumela. Damjana si ga je celo nadela okrog vratu, kjer se je, kot so poročali, počasi ovijal kot najlepši modni nakit. Pogumna Damjana je ob tem hrabrem dejanju pojasnila, da se nobene živali ne boji, ampak jih spoštuje. »Če do njih pristopiš z ljubeznijo in ne drezaš vanje, te bodo pustile pri miru. Bistveno je, da poznaš karakteristike njihovega vedenja in jih ne demoniziraš po nepotrebnem, saj so v svojem bistvu le živa bitja, ki si zaslužijo spoštovanje,« je izjavila v revijalni eter in si tudi sama prislužila aplavz s strani uredništva, saj so jo pohvalili, da jih je seznanila s pozitivnim odnosom do živalskih prijateljev. Damjanina pevska kolegica Irena Vrčkovnik pa se je v reviji Lady razgovorila o tem, kako ji uspe ohranjati tako mladostno in vitko postavo. »Lani je praznovala trideset let glasbene kariere, pa vendar je energična pevka prav takšna, kakršne se spominjamo izpred dvajset, petindvajset let. Poskočna, nasmejana in mladostna brez lepotnih pripomočkov,« se je glasil uvod v sestavek, ki govori o njenem zavidljivem videzu, ki pa, kot je opozorila sama, ni vedno takšen, da bi bil vreden absolutnega poveličevanja. »Pa saj nisem bila vedno vitka, meni kilogrami kar nihajo, pet kilogramov gor ali dol. In to se pri moji postavi in višini pozna. In ko se malo 'razlezem', jem malo manj, včasih sem tudi lačna,« je povedala Vrčkovnikova in dodala, da k temu, da si hitro zbistri telo po petih kilogramih viška, prispeva tudi to, da veliko stvari sploh ne je. »Mesa ne jem že 21 let, kruha ne jem, ker ne jem bele moke, ne jem sladkorja, vsega pač ne jem,« je še navrgla.

Brigita Šuler je Cameron Diaz, Regina pa Janis Joplin

To, da ima vsak človek nekje na svetu svojega dvojnika, so minule dokazovali pri Slovenskih novicah, saj so ponosno obelodanili, da so odkrili slovensko verzijo hollywoodske igralke Cameron Diaz. Gre pa za pevko Brigito Šuler, ki se je pravkar vrnila z letošnjega dopusta, kjer je posnela nekaj promocijskih fotografij za svojo novo pesem Kot nekoč, na katerih je menda nadvse podobna ameriški lepotici. Vsaj tako so namignili nekateri, ki so si od bliže ogledovali fotografije. »Vsekakor je velik kompliment, če me primerjajo s takšno lepotico, fotomodelom in igralko svetovnega formata, kot je ona,« je jela pojasnjevati Brigita, ki ne skriva, da bi Diazovo rada osebno spoznala, saj meni, da je topla in srčna ženska. Pa tudi njenega življenja, statusa, honorarjev in drugih stvari se, kot je iskreno priznala, ne bi branila kljub prepoznavnosti, paparacem in skrivanju zasebnosti. Namignila pa je, da do teh zadnjih fotografij niti ni imela občutka, da res spominja na Diazovo, čeprav je imela v tujini že nekaj povsem nepojasnjenih anekdot. »Že večkrat se mi je zgodilo, da je k meni in mojemu možu Maksu pristopil natakar in nama dejal, da šef plača kosilo, pa nama ni bilo povsem jasno, zakaj. V takšnih primerih samo skomigneva z rameni in si rečeva, da so naju očitno spet zamenjali za nekoga. Kdo ve, mogoče pa prav s Cameron Diaz,« je menda v smehu dodala Šulerjeva. Ni pa edina slovenska glasbena umetnica, ki ji pripisujejo podobnost s kakšno izmed še bolj slavnih cehovskih kolegic. Na žurnalu24.si so namreč objavili pričevanje prijateljice slovenske pevke Irene Kogoj, sicer bolj znane pod umetniškim imenom Regina, ki je omenila, da je bila v najstniških letih Irena na las podobna svetovno znani Janis Joplin. Regina je nato nemudoma objavila nekaj fotografij iz časov svoje mladosti, žurnalove detektive pa je najbolj zanimalo, ali je Regina z znano rokerico delila tudi njeno uporniško plat. »Glede uporništva lahko rečem, da seveda nisem bila takšna upornica kot Janis Joplin, je pa moja glava vedno 'štrlela' malo ven. V najstniških letih sem bila malo samosvoja in recimo takrat, ko so vsi nosili črne copate, sem jaz nosila bele. V šoli sem bila sicer odličnjakinja, a moje vedenje ni bilo ravno vzorno. Nosila sem hlače na zvonc in za tisti čas značilne obleke,« je povedala prekmurska Janis. x