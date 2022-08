Nemudoma po klicu na pomoč, da 16-letnik, ki se je v zalivu Slatina na otoku Vis potapljal na vdih, ni priplaval nazaj na površje, so na kraj odhiteli reševalci z Visa, Hvara in Brača ter tudi policija. »Na žalost smo mladeniča našli mrtvega,« so v sredo popoldne potrdili v hrvaški gorski reševalni službi (HGSS). Kaj natančno je šlo narobe pri potapljanju najstnika, ki je bil v družbi več ljudi, bo pokazala preiskava.

Kakšno uro kasneje pa je policija dobila še en klic o utopitvi, in sicer na okoli 200 kilometrov oddaljenem otoku Pag. Tam so okoli pete ure popoldne iz morja na območju mesta Katarelac potegnili truplo neznanega mlajšega moškega, čigar identiteto in okoliščine njegove smrti še potrjujejo. Plaža je sicer blizu bolj poznanih Zrć.