Celje. Klasična pretveza iskalcev lahkega zaslužka: pripeljati se do naivnih, največkrat starejših ljudi, jim natveziti, da so delavci elektra ali mobilnega operaterja ali česa podobnega, se z občanom ali občanko zaplesti v daljši pogovor, medtem pa pajdaši pregledajo hišo in odnesejo vse, kar je vrednega. Dogaja se malodane vsak dan, po vsej državi, policisti pa vedno znova opozarjajo, da se je treba varovati pred takimi nepridipravi. Na območju PU Celje so zdaj prijeli štiri take prevarante. Izkazalo se je, da gre za stare znance policije in slovenskih sodišč, ki živijo zgolj od podobnih zločinov.

»Na šentjurskem in šmarskem območju so se predstavljali kot delavci elektro podjetij ali spraševali za bližnje obrtnike oziroma prosili za vodo in poskušali okrasti starejše občane,« je sporočila predstavnica za odnose z javnostmi celjske policijske uprave Milena Trbulin. Štiri moške z območja Dolenjske so prijeli prejšnji četrtek, vse štiri so kazensko ovadili, tri so potem privedli še k preiskovalnemu sodniku, ki jim je odredil pripor.

Od hiše do hiše

Očitno se je vse zgodilo v enem dnevu. Dopoldne so se štirje osumljeni do stanovanjske hiše v Žegru pripeljali s srebrnim audijem ljubljanskih registrskih oznak. Od tam jih je pregnal kar lastnik sam. Ni jim bilo dovolj in odpeljali so se do neke hiše v Grobelcah. Lastnico so na vsak način poskušali prepričati, da so grozno žejni in da naj jim prinese malo vode. Lastnica je poklicala moža in zagrozila, da bo poklicala policijo, zato so se odpeljali.

Občanka iz Gorice pri Slivnici pa je osumljene v hiši zalotila okoli dveh popoldne. Eden se ji je predstavil kot delavec elektro podjetja in ji dejal, da morajo pregledati hišo, ostali trije pa so se medtem že razkropili po hiši in iskali denar in druge vrednejše stvari. Občanki jih je uspelo pregnati, še preden bi lahko kar koli ukradli.

Četverica se je nato odpeljala proti Paridolu, kjer so vstopili v bivalni del stanovanjske hiše, medtem ko sta bila lastnik in lastnica v kletnih prostorih. Ko je lastnica slišala ropot, je pogledala ven in pred hišo opazila neznanca, nato pa so iz hiše prišli še ostali trije, ki so medtem prostore preiskali, pobrali gotovino in se odpeljali. »Lastnika sta nas o tatvini denarja takoj obvestila,« je sporočila Milena Trbulin iz PU Celje.

To pa ni bil edini klic na 113. Več občanov je klicalo in šentjurski policisti, ki so koordinirali zadevo, so na teren poslali še razpoložljive patrulje policijskih postaj Šmarje pri Jelšah in policijske postaje vodnikov službenih psov. Vozilo so nato opazili na cesti med Paridolom in Voducami. Ko so osumljeni opazili policiste, so seveda pritisnili na plin in skušali pobegniti proti Jelcam. Tam so pobegnili v bližnji gozd, eden pa je kar počakal pri avtu. S tem so imeli policisti lahko delo, takoj so ga vklenili. No, prav kmalu so v gozdu prijeli še ostale tri.

Žrtve starejši ljudje

Izkazalo se je, da jih slovenski policisti in sodne dvorane dobro poznajo. »Trije osumljeni so bili že večkrat obravnavani ter kazensko ovadeni in tudi že obsojeni zaradi premoženjskih kaznivih dejanj, nasilništva, groženj, napada na uradno osebo, povzročitve lažjih telesnih poškodb, povzročitve splošne nevarnosti in drugih kaznivih dejanj. Vsem trem je izvrševanje kaznivih dejanj edini vir preživetja in se po odsluženih kaznih znova vrnejo na stara pota. Za žrtve premoženjskih kaznivih dejanj si običajno izberejo starejše ljudi, ki živijo na odmaknjenih območjih zunaj naselij. Pri izvrševanju kaznivih dejanj so vsiljivi in drzni. V hiše običajno vstopajo pod pretvezo, da so predstavniki elektro podjetij in morajo preveriti stanje v hiši, včasih prosijo za vodo in se, ko gre lastnik proč od vrat, izmuznejo v hišne prostore, jih preiščejo in ukradejo denar ter vrednejše predmete. Pogosto se tudi izgovarjajo, da so se izgubili pri iskanju bližnjih obrtnikov, in sprašujejo, kako priti do njih,« je način delovanja opisala Milena Trbulin, ki se je zahvalila vsem občanom, ki so jih v zadnjem obdobju obveščali o sumljivih neznancih in tako pomagali razrešiti primer.

Policija vsem znova svetuje, naj zaklepajo vrata, tudi kadar hišne prostore zapustijo za zelo kratek čas. Če bodo opazili neznana vozila in sumljive osebe, naj jih o tem takoj obvestijo na telefonsko številko 113. O neznancih in vozilih pa si naj poskušajo zapomniti čim več podrobnosti.

