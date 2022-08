Merge, flippening, Blackrock in ostalo v kripto industriji

Zadnja dva tedna na trgu sta minila v znamenju t. i. Mergea – prehoda Ethereuma iz Proof of Work sistema blockchain konsenza na Proof of Stake. Uspešno se je zaključil še zadnji test na Goerli testnet. Tako se je odprla pot za prehod na Proof of Stake tudi na glavnem Ethereum blockchainu. Merge naj bi se zgodil 15. oziroma 16. septembra. Pozitivne novice so vplivale tudi na cene kriptovalut, še posebej Ethereuma, ki ga je odneslo z lokalnega dna na cca 950 evrov na trenutno ceno cca 1800 evrov.